Narcos 2021

No estoy hablando de la nueva temporada de una serie. Más bien me refiero a la novela trágica sin fin de Colombia en la que los antagonistas se han repotenciado. Según la Casa Blanca, nuestro país llegó a la cifra récord de 245.000 hectáreas de coca, lo que representa un aumento del 19 por ciento respecto del año anterior. Aun la ONU, que tiene una cifra inferior, registra que, en 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas, lo que significa un aumento del 8 por ciento e indica que en los últimos años el incremento en la productividad de este negocio ilícito ha sido recurrente.

El número de homicidios cometidos en mayo es el más alto en un solo mes desde 2013 y aunque algunos quieran explicar amañadamente ese incremento con las muertes que se investigan durante el paro de las últimas semanas, el propio Cerac ha dicho que ello explica solo parcialmente un número determinado de fallecimientos. El resto, no solo corresponde a decesos por riñas casuales o atracos urbanos que terminan en muertos. El narcotráfico y su presencia cada vez más notoria en las ciudades del país se convierte en fuente de explicación de esta tragedia que nos está azotando, aunque muchos quieran minimizar convenientemente su impacto.



De hecho, cuando se habla de los 71 asesinatos de defensores de derechos humanos en lo que va de 2021 o de los 16 excombatientes de las Farc muertos en el mismo periodo, lo fácil es echarle la culpa al “Estado asesino”, pero cuántos de esos homicidios corresponden a retaliaciones de bandas criminales dedicadas a economías ilícitas, cuántos se dan en el marco de una pelea sangrienta por el control territorial alrededor de los cultivos de coca o las minas de oro que se explotan de manera irregular.



Es más: ¿cuánta plata proveniente de las mafias se usó para financiar a los violentos que con el disfraz de manifestantes quemaron vivos patrulleros, sitiaron varios municipios y mataron policías? Lo que ha pasado en el portal de las Américas, en Bogotá, para no ir más lejos, es la toma de algunos narcos locales de un sitio en el que trafican perico y pepas a plena luz del día, arropados en banderas de Colombia fingiendo, varios de ellos, ser jóvenes que protestan por un país más justo.



Ni hablar de la plata que está circulando gracias a la expansión del negocio. Las autoridades están en mora de explicarnos si, pese a la crisis económica y a la pandemia, el sector inmobiliario mantiene sus dinámicas y sus precios alimentado en alguna parte por dineros que pretenden ser lavados con la compra y venta de casas y apartamentos.



Pero lo otro que debería preocuparnos, además del costo en vidas humanas ya suficientemente grave, es que mientras el Gobierno hace maromas para conseguir 13 o 14 billones de pesos que le permitan continuar con el mantenimiento de sus programas sociales, los narcos están más boyantes que nunca y pueden terminar incidiendo en las elecciones que se avecinan y ganándole la partida al Estado en ciertas poblaciones en las que ya son dios y ley. ¿A quién le irán los narcotraficantes de este país que querrán poner congresistas y presidente que no les incomoden? ¿Cómo se está preparando el Estado para vigilar más que nunca esos flujos de dinero en marzo y mayo del año entrante? ¿No nos estará haciendo falta sinceridad para advertir que en ciertas regiones del país los narcos mandan?



Esta nueva racha de mafiosos tiene que ser delatada y combatida de frente. De otra manera, solo estaremos tapando el sol con las manos.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

En Twitter: @JoseMAcevedo