Me perdonan, pero que, en medio de una pandemia, con las urgentes necesidades de reactivación económica de cientos de padres de familia, contra las recomendaciones de la OMS, la experiencia de otros países, la adecuación real y verificable de varios espacios físicos y la inversión de miles de millones de pesos en bioseguridad, los educadores del sector público salgan a protestar contra el modelo de alternancia es un grandísimo acto de mezquindad.

Lo peor es que la ‘alternancia’ es solo un pretexto. Su pliego de peticiones, igual que el de los indígenas, incluye un cambio de modelo estructural que, en vez de intentar en las urnas como corresponde, ganándose las elecciones en el Congreso y en la Presidencia, quieren imponer por la vía del sabotaje en una coyuntura en la que protestar sigue siendo un derecho, pero en la que la forma de hacerlo puede conducir a una inmensa irresponsabilidad.



Poner primero la agenda política que los mueve, por encima de los derechos de los niños –sobre todo de los más pobres– a volver a las aulas con control e intermitencia, refleja la falta de grandeza de los líderes sindicales que están llamando al paro de esta semana.



Si les preocupara de verdad la salud de los menores y sus padres, estarían presionando por más acciones de las secretarías y el Ministerio de Educación para que apuraran el regreso seguro a clases, pero a algunos de ellos solo les importa poner contra la pared al Gobierno para que les extiendan unas gabelas ya de por sí bastante significativas, comparados con otros gremios como el de los médicos y enfermeras, que en estas circunstancias tendrían derecho a reclamar más beneficios.



Los maestros sindicalizados han tenido todo lo que han querido. La última nivelación salarial fue de cuatro puntos porcentuales adicionales al incremento general, lo cual quiere decir que su sueldo crece cada año por encima del que tiene el resto de los empleados públicos. Obtuvieron una bonificación pedagógica que en 2018 fue del 6 por ciento; en 2019, del 11 por ciento, y en 2020, del 15 por ciento.



A pesar de su histórica reticencia a dejarse evaluar para garantizar que a nuestros niños los estén guiando educadores verdaderamente preparados, hoy tienen más herramientas que nunca para actualizarse académicamente, y eso está muy bien: en 2020 se abrió una convocatoria para apoyar la formación de 3.250 docentes y se han destinado más de 44.000 millones de pesos para estos programas de formación en universidades acreditadas.



Por eso digo que este, estimados maestros, no era un momento para pedir más, sino para poner algo de su parte. Esta era la ocasión para pensar en los niños en la ruralidad, que no tienen internet y necesitan volver intercaladamente a las aulas, o para pensar en los menores que están quebrados emocionalmente, sin poder salir de sus casas, sometidos varios de ellos a situaciones de violencia intrafamiliar que se han incrementado en los últimos siete meses. Ir al colegio se convierte en un escape para muchos de ellos y en la posibilidad de tener unos refrigerios que aporten a su deficiente proceso nutricional. Este era el momento de responder con grandeza al desafío de la alternancia, en vez de responder con un no egoísta.



Colombia cuenta con 53.570 sedes educativas, y de ellas el 55,1 por ciento atienden a 50 o menos estudiantes, con lo cual pensar en un modelo de presencialidad condicionada, con plena seguridad para todos, resulta perfectamente viable.



Le piden empatía al Gobierno, y los primeros que les dan la espalda a los niños y a las familias son los que, aprovechándose de su estabilidad laboral reforzada, prefieren ir a las calles antes que a las aulas. Eso se llama mezquindad.



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo