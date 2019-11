Los magistrados morosos

Me da pena decirlo, pero se tienen bien ganada su mala imagen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Rama Judicial aparece peor calificada en cada encuesta y me temo que no es por los jueces de base, que, en su mayoría, cumplen heroicamente con su labor, sino por las cabezas de cada órgano de cierre en la administración de justicia, que, cuando no están inmiscuidas en escándalos que han terminado con varios exmagistrados sin fuero o presos, son parte de componendas y entuertos politiqueros que impiden que se avance en la elección de otros magistrados, lo mismo que en la escogencia de Auditor y la selección de un nuevo fiscal general.

Los altos togados están en deuda con los colombianos. Hoy existen solamente 17 magistrados activos de 23 que deberían estar trabajando, y aunque la decisión de elegir los 6 restantes depende única y exclusivamente de los actuales magistrados de la Corte Suprema, las cosas siguen enredadas en ese tribunal por culpa del grupo de los paisas, los costeños y todos los demás, que juegan a sabotearse mutuamente como si se tratara de bancadas políticas o bloques paramilitares.



No estoy exagerando: en los próximos tres meses terminarán su periodo otros dos magistrados, con lo cual la Corte ni siquiera tendrá la mayoría requerida para tomar cualquier decisión (que es de 16 miembros) y la parálisis, ahí sí, será total y definitiva.



Con sus peleas internas están a punto de poner a la Corte en una situación en la que no se veía desde aquel fatídico año de 1985, cuando fue quemado el Palacio de Justicia y se tuvo que designar magistrados por decreto.



El asunto nos toca a todos. No tener fiscal en propiedad, por ejemplo, dificulta las determinaciones de fondo que tendrían que asumirse en grandes casos en donde, no obstante la buena voluntad del fiscal encargado, Fabio Espitia, la verdad es que no existen ni legitimidad ni mandato para actuar a fondo. Esto también dificulta la administración de justicia para los ciudadanos. ¿Cuántos procesos lleva represada la Corte y cómo pueden avanzar los despachos sin magistrados fijos? Igualmente, es un problema no tener claro qué va a pasar con la Auditoría General, que es la encargada de echarle un ojito a la Contraloría, que, por estos días, está más poderosa que nunca.



Si a la Corte le parece que funcionar con 17 magistrados y próximamente con 15 está muy bien y no entorpece ninguno de los anteriores procesos, que nos vayan diciendo y así nos ahorramos los colombianos varios puestos de la enorme burocracia nacional y de paso volvemos esta Corte un tribunal más light en número de integrantes, tal cual ocurre en otros países como Estados Unidos.



Y que nos digan de una vez, los honorables magistrados, si seguirán sin cumplir lo que está dispuesto en la ley y es que la Corte deberá tener una composición mixta entre académicos, jueces y litigantes, pues tal parece que para ser magistrado allí ahora solo vale encontrarse trabajando como auxiliar de algunos de los altos jueces o venir de la Procuraduría, con lo cual la endogamia ha llegado a su máximo punto de expresión.



Señores magistrados: ¡claro que están en la lista de morosos en el cumplimiento de sus obligaciones! No se sorprendan si el presidente Duque, que les ha dado tiempo para nombrar a sus integrantes antes de enviar la terna para fiscal, termine mandándola en los próximos días y exponiéndolos a que el país vea que la denegación de justicia es culpa de ustedes y de nadie más que ustedes.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.@JoseMAcevedo