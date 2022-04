Los defensores de ‘Otoniel’

A ‘Otoniel’ le salieron defensores por todos lados. Además de los 10 abogados de planta que tiene y las ONG de papel que se la pasan todo el día presentando derechos de petición y tutelas a favor de este criminal, algunos políticos, líderes de opinión y hasta candidatos presidenciales siguen atacando esta extradición con argumentos peligrosamente peregrinos.



Escudados en que “la verdad no se puede extraditar”, o que “hay que pensar primero en la reparación de las víctimas”, han llegado a pedirle a sus amigos de la JEP que reconsideren su posición frente a la garantía de no extradición de este bandido, esperando que la apelación que fue concedida hace algunos días, prospere y se tranque así la salida hacia Estados Unidos de ‘Otoniel’. En otras palabras, algunos quisieran que se repitiera la misma situación que con Jesús Santrich para facilitarle la huida al narcotraficante más temible de los últimos tiempos.



Otros más, ponen trinos y recurren a la suspicacia extrema para decir que tanto afán de sacar a ‘Otoniel’ se debe a que quieren esconder sus nexos con el alto mando militar. Como si desde Estados Unidos no pudiera hablar e incluso con menos presiones de las que tiene quedándose aquí. Quienes defienden ese argumento desconocen que desde 2005 funcionan perfectamente las comparecencias virtuales.



‘'Jorge 40’, ‘Hernán Giraldo’, Salvatore Mancuso y hasta ‘Simón Trinidad’ y Gilberto Rodríguez Orejuela han participado en diligencias judiciales en las que han dicho todo lo que han querido y cuyas declaraciones han servido, incluso, para abrir nuevos procesos contra terceros civiles. Entre 2019 y 2020 se realizaron más de 300 comparecencias internacionales de carácter virtual y todavía hay quienes dicen que la única manera de saber la verdad es frenando esta extradición. ¡Por Dios!

Pero además, ¿cuál de todos estos políticos y opinadores que están haciéndole el favor a ‘Otoniel’ de tratarlo como una pobre viejecita, están pensando en serio en sus víctimas más vulnerables?



¿Quiénes han denunciado que ‘Estrellita’, ‘La india’, ‘Danielita’, ‘Platanera’, ‘La negra’ o ‘Mella’, no son simples “compañeras sentimentales” de este narcotraficante sino niñas explotadas desde temprana edad, compradas a sus padres o simplemente abusadas a punta de miedo por parte del salvaje de ‘Otoniel’?



Con algunas de ellas tuvo hijos e incluso, siendo ya mayores de edad, sigue teniendo contacto permanente. No veo a ninguno de los que se oponen a la extradición hablando de esos casos ni del de la niña de 15 años que fue hallada en una casa donde pernoctó ‘Otoniel’ la noche antes de ser capturado, ni tampoco de las menores que están bajo tutela del ICBF recibiendo ayuda psicológica después del infierno que este tipo les hizo vivir.



En realidad, a esos políticos solo les importa que ‘Otoniel’ comprometa en sus dichos a algún oficial del Ejército, preferiblemente a uno que otro General, pero no les importan las víctimas ni su reparación real. Tampoco hablan nunca de los soldados y policías que murieron o quedaron gravemente lesionados por culpa de los combates con la gente de ‘Otoniel’. Esas no son víctimas a las que les interese defender.



Así que, señores defensores del narcotraficante y depredador sexual más grande de las últimas dos décadas, quítense la careta y cuéntenle al país por qué han hecho de todo para que ‘Otoniel’ no salga de Colombia; por qué han abogado para que mejor se quede en una cárcel en nuestro país desde donde pueda seguir delinquiendo y metiendo niñas para satisfacer su enferma obsesión por las menores de edad. Explíquenselo ustedes a los colombianos porque francamente no hay manera de entenderlos.

