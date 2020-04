La virtud de la serenidad

A la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le está yendo bien. Las cifras de los últimos sondeos y encuestas la ubican con más del 80 por ciento de favorabilidad en estos primeros (y muy raros) 100 días de gobierno, y los ciudadanos reconocen en ella asertividad y carácter a la hora de lidiar con esta crisis del coronavirus. Sus secretarios, técnicos y jóvenes, como Luis Ernesto Gómez, se conectan bien con los ciudadanos y el mensaje que transmiten en términos de comunicación estratégica es tan sencillo como poderoso.

Con todo, Claudia, al igual que el resto de nuestros gobernantes, debería aprender a contar hasta diez. Todo el día tendrá gente a su alrededor que la querrá provocar. Todo el tiempo estará rodeada de presiones de sus aliados y vainazos de sus malquerientes, e incluso medios que como ella misma dice “se inventan y meten cizaña donde no la hay” para ponerla a pelear con unos y otros.



Es allí cuando a sus virtudes de temple y tenacidad debería agregar otra: la de la serenidad. Sus juicios prematuros le resultan mal. No es lo mismo hablar de “apagar la economía” que tener una “economía de contingencia”, como después precisó. No es lo mismo cerrar tajantemente la puerta de nuevas ayudas para los migrantes venezolanos –que no viven en Bogotá por gusto sino por necesidad, desplazados por una infame dictadura– que buscar alternativas de la mano del Gobierno Nacional para incluir en las ayudas también a estas personas, cuyos hijos nacidos aquí, entre otras, son tan colombianos como usted y como yo.



Y no puede ser que un día la alcaldesa trate injustamente a los empresarios que le están poniendo el pecho a esta situación y al otro día les diga, como si nada, “que han sido muy generosos y están dispuestos a ayudar”. O se contradice ramplonamente o le está faltando contar hasta diez, antes de referirse a temas sensibles.



Este último episodio al que me refiero tuvo lugar en una entrevista en 'Red + Noticias', cuando, interrogada por la posición y las propuestas de un grupo de líderes gremiales, la alcaldesa preguntó con ironía: “Los empresarios que quieren cuidar la economía, ¿cuánto han puesto?, ¿cuántas UCI han puesto? ¿Cuántas camas hospitalarias y mercados han puesto?”.



Por fortuna para el país, las preguntas retóricas lanzadas por la mandataria tienen respuestas reales que se pueden contar en miles de millones de pesos y que hacen parte de un compromiso genuino del sector privado con la situación que nos aqueja.



Alcaldesa: nunca sobra recordar que la plata que está soportando sus adecuadas acciones viene de aportes que en 2019 pagaron cumplidamente esos empresarios a los que increpó. Por mencionar solo una cifra: 3,95 billones de pesos salen del impuesto de industria y comercio.



Con la producción de Haceb, Auteco y la financiación de Postobón por más de 9.000 millones de pesos, Bogotá y el resto de Colombia podrán contar con ventiladores mecánicos, una de las principales herramientas para atender a los más enfermos. Gracias a Alpina se tendrán recursos frescos para la realización de unas 100.000 pruebas diagnósticas y con los más de 75.000 millones de pesos donados por el Grupo Davivienda Bolívar se atenderá a las poblaciones más afectadas por la pandemia, seguramente muchas de ellas en la capital.



Las ayudas de esos empresarios que Claudia cuestiona se cuentan por cientos. Tal vez a ella le convenga, al menos, contar hasta diez antes de lanzar peligrosos juicios de valor que no contribuyen en nada a la unión y, en cambio, pueden empañar su gestión.



José Manuel Acevedo M.

