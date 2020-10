La verdad, ¡por piedad!

No sé ustedes, pero una ‘verdad’ antecedida de un encuentro en un apartamento, ambientada en un par de trinos y entrevistas, secundada por instituciones que les hacen el juego a los victimarios, con personas que las presiden afines a los interesados y que llega porque sí, de la nada, después de 25 años, merece, por lo menos, que la pongamos en duda.

Si existe un magnicidio en el que nada se ha avanzado, ese es el de Álvaro Gómez Hurtado. Resulta increíble que, por más de una década, la familia del líder conservador pidiera unos testimonios y sistemáticamente la Fiscalía se los negara o los postergara hasta que varios de quienes podían ser interrogados terminaran también asesinados o perdieran cualquier incentivo para contar lo que sabían.



Eso ha ocurrido con este caso, y por eso, cuando las Farc andan en plan de un reconocimiento temprano de este y otros homicidios, conviene preguntarse por qué ahora y amerita una confrontación testimonial seria, pública y transparente que no termine simplemente en echarles la culpa a los muertos del secretariado o en meros dichos sin soportes probatorios. No. La verdad que pide el país y la que merecen los familiares de Gómez Hurtado requiere pruebas al canto y que los protagonistas de la época salgan a responder por lo que saben.



Y, aunque en 25 años a los operadores judiciales que han tenido el caso en la justicia ordinaria les haya quedado grande llegar a la verdad, sería inaudito que luego de lo que costó que el crimen fuera declarado de lesa humanidad, ahora pase sin más a la JEP, en donde no hay delitos suficientemente graves ni conductas manifiestamente violentas que no merezcan un perdón amplio y generoso.



Por eso consuela que el fiscal Francisco Barbosa esté dispuesto a dar la batalla por la verdad en el caso de Álvaro Gómez y a no dejarse quitar la competencia para conocer de este expediente y ponerlo a moverse en serio.



Menos mal, esta Fiscalía decidió, por fin, ampliar los testimonios de los hermanos Rodríguez Orejuela, de Víctor Patiño Fómeque, de Fernando Henao Montoya y de Guillermo Palomari, y resulta todavía más importante que algunos de ellos le hubieran mandado razones al ente investigador, manifestándole que quieren contar más sobre lo que conocen en relación con estos hechos.



Lo que no deja de llamar la atención es que unas pocas horas después de firmado por la fiscal Elsa Beatriz Silva, el documento en el que se piden estas declaraciones, de manera intempestiva y apresurada, convocaran una rueda de prensa desde la JEP para informarle al país de la carta que habían recibido de las Farc. ¿Simple coincidencia o un afán que también merece sospecha?



La verdad, ¡por piedad!, con sentido humanitario y para que no exista impunidad. La verdad por delante para preguntarle a la exsenadora Piedad Córdoba por qué guardó silencio por tantos años sobre lo que supuestamente sabía. La verdad basada en contrastaciones serias y no en pedidos de perdón extemporáneos y oportunistas. La verdad por la que han clamado desde hace más de dos décadas los parientes y seguidores de un hombre recto y con los pantalones bien puestos como lo fue Álvaro Gómez. Una versión acomodada, con tantos y tan importantes intervinientes, suena más a mentira conveniente que a pura verdad.



El Fiscal General está obligado moralmente a lograr lo que sus antecesores no quisieron o no pudieron, y con esas actuaciones por delante y el impulso investigativo que el caso requiere, tendrá que hacer todo lo posible para que estos hechos no terminen en un lavadero de responsabilidades que es, tristemente, lo que algunos quieren.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO@JoseMAcevedo