La venda donde toca

¡Cómo nos gusta hablar de lo que nunca ha sido! Se nos llena la boca refiriéndonos al respeto por la autonomía e independencia de los poderes públicos que nunca ha existido. Nos rasgamos las vestiduras porque el presidente Iván Duque decidió respaldar en lo personal al expresidente Álvaro Uribe –respetando y acatando, en todo caso, las decisiones de la Corte Suprema–, como si ese fuera el peor de los pecados en un Estado de derecho.

Eso sí, hemos tolerado durante décadas que el Congreso funcione como un apéndice del Ejecutivo, sin que los dirigentes que hoy se fruncen con las expresiones de Duque hayan dicho nunca nada frente a ese cruce de cables. Normalizamos conceptos como el del ‘computador de Palacio’, en el que se lleva la relación de los puestos y las cuotas de cada parlamentario en las entidades que dependen del Poder Ejecutivo.



Los que antes callaron frente a la compra y venta de conciencias del gobierno pasado en la judicatura son, paradójicamente, los mismos que ahora rechazan la que llaman una “indebida intromisión” de Duque en asuntos judiciales. Se les olvidó rapidito que Santos llenaba de contratos a familiares de magistrados de nuestros altos tribunales para recibir a cambio declaraciones como la del expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, que decía que “la justicia no sería un obstáculo para el acuerdo de paz con las Farc”.



Por eso prefiero que, parados en sus respectivas estacas, cada loro diga públicamente lo que piensa de los otros; con respeto, con altura, pero con sinceridad. Todo lo demás es seguir alimentando las engañosas cortesías de nuestros más elegantes dirigentes, que en los micrófonos hablan de la autonomía de los poderes públicos, pero en la intimidad consienten con dádivas y puestos a los miembros de la Rama Judicial para cooptarlos a su favor y para que sirvan luego como agentes de venganza.



Es insólito que algunos pretendan quitarle la venda de los ojos a la justicia para ponérsela en la boca al Presidente y a los uribistas. Todavía más exótico resulta que quienes, hasta hace pocas semanas, hablaban de la ‘desobediencia civil’ hoy clamen respeto por las decisiones de la Corte, cuando estas les sirven para fregar a sus opositores. Hipocresía, nivel Petro, sin duda.



Nada más diciente de una democracia madura que aquella en la que se puede cuestionar sin interferir y en la que se pueda protestar sin alzarse en armas. Nada mejor que una democracia en la que el Presidente dice con respeto lo que piensa y las Cortes siguen en lo suyo, sin cambiar una coma por lo que haya afirmado el primer mandatario, como ha ocurrido en este caso en el que de todo se puede decir, menos que la Rama Judicial esté interferida por este gobierno.



Que el Centro Democrático exprese lo que crea, que los seguidores de Uribe salgan a pitar en sus carros sin violar las normas sanitarias, que el expresidente dé todas las entrevistas que le parezca y que la gente se sienta en libertad de creerle o no.



Y, por Dios, que el señor García-Sayán, de la ONU, respete esos derechos sin que vaya a terminar callando al uribismo con el pretexto de que están vulnerando la ‘majestad’ de la justicia, que no se gana con unanimismo sino con solidez argumentativa y probatoria en decisiones que deben ceñirse a nuestra Constitución.



La venda, donde toca: en los ojos de una justicia que debe ser imparcial y tener la balanza bien calibrada para que no siga dejándonos el sinsabor de unos matones en la calle y en el Congreso, mientras otros dirigentes, de la orilla política contraria, están detenidos preventivamente.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

En Twitter: @JoseMAcevedo