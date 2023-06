La tal oposición sí existe

Una marcha vale más que mil palabras. Así los alfiles del Gobierno y el propio presidente Petro quieran minimizar lo que ocurrió hace ocho días, la movilización libre y espontánea de miles de personas, especialmente en Bogotá, Medellín y los Santanderes, se convierte en un mensaje contundente que el gobierno debería interpretar bien.



Decir que quienes marcharon hacen parte de una clase media insensible es ignorar la composición de la sociedad colombiana. Tratar a los manifestantes con desprecio es abandonar el camino de los argumentos y dinamitar cualquier acuerdo sobre cosas esenciales. Pero, además, es desconocer un fenómeno mucho más profundo que necesita ser comprendido por el Gobierno, que está caminando con el sol en la espalda demasiado pronto.

Para empezar, Petro tendría que entender que esta oposición no se parece a las demás que ha habido en Colombia; no responde a liderazgos únicos ni tiene una cara visible a la que obedezca ciegamente. La oposición que ahora existe, de hecho todavía luce desordenada porque surge de una expresión cívica que no puede ser atribuida a un solo partido o a una figura específica y que, por lo mismo, debe ser más tenida en cuenta que nunca porque corresponde a un sentir ciudadano diverso que no está de acuerdo con que se cambie abruptamente su sistema de salud, al que le preocupa la inseguridad en las ciudades, que pide la creación de más empleo y reclama confianza para seguir avanzando.

No pararles bolas a las voces que se expresan por fuera de las bases con las que cuenta el petrismo es un error que les ha costado la gobernabilidad a regímenes como el de Chile y más recientemente al de España. Que el primer mandatario colombiano no vea esos ejemplos pone en serio riesgo su proyecto político y es, sobre todo, una soberana tontería.

Tanto en España como en Chile, pero particularmente en este último país, la falta de conexión popular con los temas que de verdad interesaban y la ausencia de voluntad para llegar a acuerdos posibles produjeron que el péndulo se devolviera bruscamente a la extrema derecha. El mismo Boric terminó pidiéndoles a esos sectores que no repitieran el error que ellos habían cometido a la hora de reconfigurar el marco constitucional que regirá a ese país. Es increíble que el presidente Petro no tome en consideración estos hechos, pensando en su propio gobierno.

Por otra parte, la oposición que se está manifestando en Colombia debe trabajar duro en la consolidación de proyectos políticos serios que canalicen el descontento popular y, al tiempo, respondan a la necesidad de cambio en algunos temas sensibles por los que votó la mayoría en las pasadas elecciones. Dejar todo igual sin proponer modificaciones tampoco resulta una opción sensata en un país que quiere y necesita algo más.

La batalla que se librará el próximo mes de octubre en la Costa y en capitales como Bogotá, Medellín y Cali se vuelve entonces determinante, pone a prueba la capacidad de unión de los líderes que están en una orilla distinta a la del Gobierno y requerirá del Ejecutivo una mayor pericia en materia de relacionamiento político. Personajes como Carlos Ramón González, hoy director del Dapre, o el embajador Jorge Rojas serían buenos “operadores”, fieles a la causa de Petro pero pragmáticos a la hora de hacer política y convocantes en su estilo.

Entre los opositores, el tono y estilo de congresistas como Andrés Forero, Miguel Uribe o David Luna resultan refrescantes en medio de otras voces estridentes y extremistas.

La tal oposición sí existe y deben tomársela en serio quienes la componen y el Gobierno, que no sabe todavía cómo relacionarse estratégicamente con ella. Pero que la hay, ¡la hay!

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

