La infinita capacidad de enredarnos

En Alemania bastó activar las leyes de emergencia que existen desde hace décadas para centralizar las acciones del Estado. Pese a ser un país federal, nadie discutió que ante semejante desafío como el del coronavirus había que darle el mando a una sola persona, y por fortuna tenían a la canciller Merkel con las manos puestas en el timón.

Aun en Estados Unidos, con el errático Mr. Trump a la cabeza, nadie ha puesto en duda que el presidente es quien debe coordinar (bien o mal) las actuaciones de ese país frente a la enfermedad, y bastó una reunión del Congreso para aprobar el mayor plan de estímulos de la historia y permitir que el Ejecutivo dispusiera de ahí en adelante las acciones por seguir.



En Corea del Sur, el éxito al lidiar la crisis consistió en buena parte en que el gobierno del presidente Moon Jae-in mantuviera el control total de la situación y, en medio de la pandemia y con rigurosos protocolos, se realizaron unas de las elecciones parlamentarias con más participación de los últimos años.



En Colombia, en cambio, la respuesta institucional frente al coronavirus ha dejado ver, una vez más, que somos un país que vive con el alma prendida de un inciso, parafraseando a Alzate Avendaño, y nos ha permitido ver la infinita capacidad que parecemos tener para enredarnos en decretos, artículos y polémicas estériles que reflejan el talante de nuestros dirigentes políticos y la mano de nuestros juristas, que lamentablemente suelen confundir los pesos y los contrapesos con la maraña normativa que se inventan frente a cada problema. Es como si nuestros abogados y padres de la patria construyeran sistemas normativos que deliberadamente impiden que lleguemos a soluciones rápidas y contundentes.



No nos ha ido mal enfrentando este desafío, pero de pronto nos podría ir mejor si en vez de tantos jurisconsultos tuviéramos más médicos e ingenieros. No hay que olvidar que después de Costa Rica somos el país en la región con más abogados por cada 100.000 habitantes ni que tenemos alrededor de 100 facultades de derecho que gradúan todos los días a personas a las que entrenamos para aumentar la litigiosidad en vez de disminuirla. Y así nos va.



En medio de la crisis, se han expedido 75 decretos en la primera emergencia económica, y quién sabe cuántos más en la que ya se anuncia. Como si fuera poco, y teniendo una norma constitucional y varios desarrollos jurisprudenciales que parecieran dejarlo claro, el Gobierno tuvo que expedir otro decreto para recordar que en momentos de perturbación del orden público es el Presidente el que manda, y aun así, todavía subsiste la polémica de hasta dónde pueden llegar los alcaldes y gobernadores.



Tampoco resultó suficiente el decreto de excarcelaciones para que los reclusos salieran automáticamente y evitar el contagio masivo. De 4.000 presos que se supone que iban a quedar libres, solo han salido unos 260 como consecuencia del tortuoso proceso para autorizar sus egresos, y la expedición misma del decreto generó toda una controversia entre los organismos de control y el Ministerio de Justicia.



Para rematar, nuestro querido Congreso todavía anda discutiendo si debería sesionar y votar en forma virtual o si lo hace presencialmente, y aunque parecen funcionar mejor cuando se conectan por internet que cuando son convocados físicamente, hay parlamentarios que siguen enredados en la interpretación de los artículos constitucionales y de la Ley 5.ª, cuando lo que deberían estar es aprobando los proyectos claves que pueden ahogarse si no se tramitan antes de junio. Definitivamente somos campeones en el arte de enredarlo todo.



José Manuel Acevedo M.