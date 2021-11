La hora de las coaliciones

Dos coaliciones están cogiendo forma, tienen nombres de candidatos en llaves claramente distinguibles y se medirán en las urnas en una fecha decisiva: el 13 de marzo, coincidiendo con las elecciones de Congreso. El Equipo por Colombia jugará desde la centroderecha con Álex Char, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry, Dilian Francisca Toro y David Barguil. La coalición Centro Esperanza convoca, por su parte, a la centroizquierda colombiana y tiene figuras de la talla de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo.



(También le puede interesar: Contra la 'fracasomanía')

Ambos grupos políticos dejaron entreabierta la puerta para que nuevos aliados se sumen, y cada lista puede crecer. La del Equipo por Colombia eventualmente agregaría al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, y la del Centro Esperanza podría adicionar nombres como el de Mauricio Cárdenas o Rodrigo Lara.



Dos grupos sólidos como estos pueden darles luces a los colombianos que se ubican entre el 60 y el 80 por ciento de indecisos que saben por quién no votarían jamás, pero que no se sentían ni identificados ni entusiasmados con unos candidatos a los que veían dispersos y sin fuerza. Las últimas dos semanas, sin embargo, han sido de definiciones cruciales, y el panorama va quedando más claro.



Por varias razones, si las dos coaliciones se ponen las pilas, podrían dejar viendo un chispero a la opción populista de extrema izquierda, que, hasta ahora, se creía con el tiquete asegurado para la segunda vuelta y pueden terminar superando a Petro y sus muchachos.



La primera es que las consultas de estas dos agrupaciones políticas –la del Equipo por Colombia y el Centro Esperanza– pueden emocionar más a los electores porque, a diferencia de lo que ocurre en el Pacto Histórico, las cosas no están cantadas y cualquiera de los candidatos puede ganar. En ese sentido, participar en una contienda que no tiene un vencedor asegurado despierta más interés entre los votantes, que acudirán a las urnas sintiendo que su voto puede ser verdaderamente definitivo.

Llegó la hora de demostrarle al país que nadie tiene un lugar asegurado en una eventual segunda vuelta y de enamorar a los votantes con una campaña creativa y distinta. FACEBOOK

TWITTER

La segunda razón para creer que es posible que estas dos coaliciones se roben la atención es que la moderación y camaradería entre sus miembros parecen ser un buen mensaje para los colombianos que estamos mamados de la radicalización de los políticos más tradicionales. Aunque varios de los aspirantes lleven años en estas lides, sus nombres suenan más frescos que los de la extrema izquierda, y sus posiciones institucionales, más tranquilizadoras para quienes le tienen pavor a un salto al vacío con personajes que se creen más mesías que candidatos.



En esa dirección, habría que apuntar como tercer punto que emerger tres meses antes de las elecciones, de la manera como están surgiendo estas dos coaliciones, evita el desgaste de otros políticos que llevan 4 años en campaña y a quienes los colombianos ya sienten que conocen suficientemente. El negativo de quienes están en ambas toldas es menor que el de un candidato como Gustavo Petro, a quien todos identifican y ya saben qué pensar de él. Hay más chance para la sorpresa y el ‘descubrimiento’ entre los candidatos de las dos coaliciones.



Finalmente, cabe anotar que las listas a Senado y Cámara que cada bando proponga también serán un factor importante para jalonar las consultas, y por eso sería bueno que en estas semanas que quedan las coaliciones se tomaran en serio la confección de esas candidaturas al Congreso.



Llegó la hora de las coaliciones; de la alineación alrededor de ideas y conceptos en común. Llegó la hora de demostrarle al país que nadie tiene un lugar asegurado en una eventual segunda vuelta y de enamorar a los votantes con una campaña creativa y distinta. Espacio hay. ¿Lo aprovecharán estas dos coaliciones?

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)