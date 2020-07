La culpa no es de la tecnología

¿Que la virtualidad está impidiendo que el Congreso funcione correctamente?¿Que la oposición se quedó sin derechos en medio de la pandemia?... me perdonan, pero cuando las excusas se inventaron, los que no quieren o no pueden desempeñar sus labores son quienes las usan de parapeto para justificar su propia incompetencia.

El pasado periodo legislativo fue uno de los más importantes de los últimos años. También, uno de los más concurridos, pues el tradicional ausentismo se mermó por cuenta, precisamente, del uso de la tecnología que acabó con los pretextos de muchos que no llegaban a sesionar. Se aprobaron proyectos vitales en la vida de las personas, como el del pago a plazos justos o la reforma constitucional que da vida a la región metropolitana en Bogotá o el proyecto de pliegos tipo que venía pendiente desde la consulta anticorrupción.



Estas iniciativas fueron promovidas esencialmente por miembros de la Alianza Verde, un partido que se declaró en oposición. Por eso, decir, como lo han hecho algunos, que los derechos de quienes no hacen parte de la coalición de gobierno se mermaron con la virtualidad es contraevidente.



De hecho, se hicieron por lo menos tres debates de control político sobre la situación de las Fuerzas Militares a propósito del escándalo por los perfilamientos en los que la voz cantante la tuvo el senador, también de oposición, Iván Cepeda, quien le dijo hasta misa al ministro de Defensa, sin que el hecho de no estar presencialmente en el Capitolio significara una cortapisa en el sano ejercicio de debate legislativo.



Fue en una sesión virtual del Congreso en la que el senador Gustavo Petro cuestionó a Marta Lucía Ramírez por cuenta de la situación del hermano de la vicepresidenta en Estados Unidos. Fue gracias a la virtualidad –que ahora critica tanto el líder de la oposición– que mientras estuvo en Cuba pudo sesionar sin problema.



Por eso sorprende que un puñado de firmantes de la vieja guardia, a los que les quedó grande adaptarse a las nuevas circunstancias, salgan a decir que la democracia está en peligro; que el Congreso quedó confinado a un espacio virtual y que el Gobierno está haciendo y deshaciendo a su acomodo como si estuviéramos en una dictadura.



Se olvidan, ciudadanos ilustres como Antonio Navarro, Clara López, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Álvaro Leyva y el propio Petro, quien también firma lo que llaman un “manifiesto democrático” (¡qué palabra tan caduca es ‘manifiesto’!), que ha sido la Corte Constitucional la guardiana de que cada decreto, en el marco de la emergencia, cumpla con nuestra norma de normas y que el alto tribunal ha adelantado con plena independencia esa tarea.



Que el Congreso no haya querido abordar con seriedad el debate de los decretos, nada tiene que ver con la falta de presencialidad, como hábilmente quieren mostrar algunos para deslegitimar al Gobierno en sus acciones frente a la pandemia.



Es más: me gusta que en tiempos de virtualidad se elijan procurador, defensor y un magistrado de la Corte Constitucional, así las comidas, las antesalas y los torcidos que se concretaban en la intimidad de unos apartamentos, sin celulares en la mano, ya no serán posibles y creo que, en ese sentido, puede ser que estas elecciones resulten incluso más transparentes que las anteriores.



No hay excusas para adelantar un buen trabajo, si es eso lo que quiere la oposición. Que no le echen la culpa a la tecnología que, al momento de escribir esta columna, solo ha facilitado las cosas, y que se concentren más bien en proyectos de calidad que le sirvan a Colombia.



