La clave está en los balances

Si la política es el arte de lo posible, habrá que ver cómo hará el presidente Gustavo Petro para conjugar su agenda con el resto de agendas de los colombianos en un país en ebullición y cambio como el que le tocó gobernar. Ya está probado que es mejor la búsqueda de consensos que el atropellamiento ideológico. Mejor hablar con la oposición que ignorarla. Mejor tener ministros que han estado en otros momentos importantes del país en funciones públicas que improvisar nombres de personas a las que les queda grande la silla ministerial.



(También le puede interesar: Un papelito llamado ley)

Se trata, en fin, de la búsqueda de equilibrios. De la gobernabilidad en el Congreso con socios como los conservadores, los liberales o ‘la U’ y no solo con los miembros del Pacto Histórico. Se trata de contar con José Antonio Ocampo y Mauricio Lizcano, y no apenas con Gustavo Bolívar o María José Pizarro. Se trata de buscar ese equilibrio entre las transformaciones que pretende y el respeto por las bases cimentadas en la Constitución de 1991 que ha jurado defender.

Y como ya ha enviado suficientes mensajes a sus bases de izquierda, con los relevos en las Fuerzas Militares y la Policía, con las órdenes en materia de Esmad y bombardeos, con la “paz total” y los nombramientos en las entidades de desarrollo rural, lo mismo que en la inteligencia y en los cargos diplomáticos en organizaciones multilaterales, le vendría bien que comenzara a dar golpes de opinión por otros lados: a buscar victorias tempranas entre la gente de centro y aun de derecha moderada que espera que el primer mandatario gobierne para todos.

No hace falta traicionarse o abortar las líneas que hoy hacen parte de su agenda reformista. Puede cumplirlas con el desafío de no llevarse a nadie por delante; pensando constantemente en esos balances y equilibrios; renunciando a los maximalismos. No basta, por ejemplo, con poner en fila a sus funcionarios más importantes para anunciar que no tolerará invasiones en propiedades privadas. Hace falta que efectivamente la Policía, que ahora le obedece, haga uso de sus atribuciones legales para proceder al retiro de algunos de esos invasores que, como detalló en su columna Germán Vargas Lleras, están regados en varias zonas del país.

Tal vez la política en Colombia en esta desafiante coyuntura no solo tenga que ver con el arte de lo posible sino, sobre todo, con la búsqueda de balances. FACEBOOK

TWITTER

Haría bien, el señor Presidente, en pararle bolas a su escudero en el Congreso, Roy Barreras, y en vez de arrasar con la política minera, valdría la pena que el Gobierno reconozca que “satanizar lo que nos produce el 50 por ciento de las divisas es un error”. En esa misma dirección, la búsqueda de balances en su reforma tributaria será determinante. ¿Cómo hacer para que la gente que puede pague más, pero sin afectar a las empresas que generan empleo? ¿Cómo hablar de una sobretasa al sector de hidrocarburos y no de su confiscación total? ¿Cómo hacer para desechar los meros activismos y evitar tocarles el bolsillo a los colombianos metiéndose con productos de consumo diario y frecuente entre los más pobres?

Y en materia de orden público, por Dios, hay que mostrar autoridad y dar golpes contra quienes están provocando las masacres en distintas partes de Colombia, sin que ello implique que no pueda entablar diálogos con algunas organizaciones al margen de la ley. La búsqueda de su “paz total” es tan importante como el mensaje de firmeza del Estado en contra de quienes atentan contra la vida de periodistas, líderes sociales, indígenas y familias campesinas como las que han sido asesinadas en el último mes.

Volvamos al comienzo: tal vez la política en Colombia en esta desafiante coyuntura no solo tenga que ver con el arte de lo posible sino, sobre todo, con la búsqueda de balances como los que el presidente Petro tiene que encontrar.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)