Justicia transicional a medias

El mismo Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que les ha dado libertad condicional a más de mil miembros de la Fuerza Pública, que ha oído los testimonios de los exsecuestrados en el marco del llamado caso 001 y, a través de su componente de Comisión de la Verdad, ha recorrido varias regiones del país, lamentablemente sigue mandando señales que preocupan en torno a un sesgo –real o aparente– que le hace daño a la reconciliación en Colombia.

Si bien la JEP y la Comisión de la Verdad han emprendido acciones en estos meses que son de resaltar, les hace falta un pedazo importante para ganarse la legitimidad y credibilidad entre los colombianos. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz, pasan los días y la exclusión definitiva de los beneficios de la justicia transicional para el ‘Paisa’, Iván Márquez o ‘Romaña’ sigue siendo un albur.



Pero tal vez el caso que más preocupa, por su desafiante y sospechosa lentitud, es el de Jesús Santrich; un señor que se burló en la cara de la justicia y que, con todo y eso, no ha recibido una revocatoria de su garantía de no extradición ni un pronunciamiento oportuno de la Sala de Apelaciones de la JEP, que parece haber engavetado su expediente. La apelación presentada por el Procurador fue radicada en mayo, y ya pasada la mitad del mes de agosto, los magistrados que componen la sala no se han puesto de acuerdo sobre qué hacer frente a su descarado procesado.



Otro tanto ocurre en la Comisión de la Verdad. Cuando algunos de los comisionados presentaron, el pasado 25 de julio en Medellín, su rendición de cuentas, causó sorpresa entre algunos asistentes que mencionando las causas más evidentes de la violencia solo incluyeran el narcotráfico, los paramilitares, el despojo y la concentración de tierras, sin detenerse en los fines y medios de las guerrillas en nuestro país. En los videos que usaron en la presentación de su informe se señalaba varias veces a los empresarios como actores del conflicto, insinuando en algunos casos responsabilidades directas y en otros, indirectas, pero en ningún momento previendo que muchos de ellos pudieron ser víctimas de la confrontación.



No sé si es que a la comisión no le interesa oír a estos terceros civiles y si la exclusión en aquel informe constituya un prejuicio deliberado de los comisionados o si es, tal vez, que los propios empresarios no han expuesto sus argumentos e intentado que sus narrativas también sean incorporadas en este ejercicio. Lo cierto es que aún estamos a tiempo para que ello ocurra y, con la buena voluntad de personas como el padre Francisco de Roux y los empresarios y comerciantes y centros de pensamiento, como el Instituto de Ciencia Política, se pueda oír sin prevención a los miles de civiles que no colaboraron intencionalmente con la violencia, sino que fueron extorsionados; que no despojaron tierras, sino que fueron expulsados de sus fincas, y no alimentaron con recursos los crueles enfrentamientos, sino que perdieron funcionarios, dinero y mercancía como consecuencia de la violencia.



Partir de la base de que todos los empresarios son “actores del conflicto”, como queriéndolos llevar a la hoguera y ponerlos al mismo nivel de los matones de las Farc y las Auc, sería un tremendo error.



Los que queremos que el modelo transicional funcione, por el bien de Colombia, y hemos sido escépticos funcionales de este proceso, señalando aciertos pero también preocupaciones, esperamos que la JEP y la Comisión de la Verdad se tomen estas críticas como un aporte a su labor y no lo vean como palos en la rueda que ponemos los que, con frecuencia e injusticia, hemos sido catalogados “enemigos de la paz”. ¿Lo comprenderán y se pondrán, por fin, las pilas?



JOSÉ MANUEL ACEVEDO