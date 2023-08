Justicia: la protagonista silente

La imagen a muchos nos resultó poderosa aunque pasara más bien de agache: el presidente Gustavo Petro llegaba puntual –como casi nunca– a una cita en la Corte Constitucional que tampoco es muy usual. Se trataba de la audiencia pública en la que distintos actores tenían que exponer sus argumentos frente a los nueve magistrados de ese alto tribunal para enriquecer la discusión de si son necesarios, jurídicos y constitucionales la más reciente declaración de emergencia económica y social y los decretos que bajo esa sombrilla se expiden por parte del Ejecutivo.



El Presidente echó menos carreta que siempre. No podía hacerlo así hubiera querido. Los magistrados se encargaron de acotarlo con algunas preguntas puntuales, y otros de sus funcionarios, más tarde, intervinieron para decir lo suyo en tiempos rigurosos que se hicieron cumplir. Todos y cada uno, incluyendo al Presidente, pasaban frente a los togados sabiendo que, al final, será esa corte guardiana de la Constitución la que tenga la última palabra y que deberán respetarla, así no estén de acuerdo con ella.

Vuelvo al sentido poderoso de la imagen: para que haya verdadero Estado social de derecho se necesita justicia plena y autónoma. Cuando los jueces no deciden ‘cartelizarse’ o hacer política, como ha ocurrido excepcionalmente, merecen todo el respeto del Ejecutivo y el Legislativo. La justicia suele tener, en tiempos de crisis institucional y de amenazas populistas, un rol esencial para sostener la democracia y el equilibrio de poderes.

Esa justicia le ha dicho no varias veces al presidente Petro: cuando quiso liberar a algunos ‘gestores de paz’ o cuando pretendió tomar el control de los servicios públicos, por ejemplo. Al Congreso le habla cada vez que decide una demanda de nulidad de la elección de un parlamentario, y ya varios de este periodo han tenido que salir por las determinaciones del Consejo de Estado. Ahora la Corte Suprema tendrá que decidir qué hará con la terna para fiscal que el Presidente madrugó a presentar y la Constitucional, como empezamos diciendo, se pronunciará sobre la emergencia que declaró el Gobierno. En la captura del hijo del Presidente se pronunció, y en la decisión de dejarlo libre aunque vinculado al proceso lo hizo nuevamente con las leyes como soporte. Ha actuado con seriedad abordando las funciones y los límites de la Procuraduría y tendrá que mantenerse segura y ponderada para abordar otras genialidades que pueden venir por el camino.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos lustros, los presidentes de las corporaciones judiciales parecen más prudentes y menos lenguaraces y eso es bueno. No están todos los días en los medios de comunicación ni se la pasan buscando peleas sino que por, el contrario, están cumpliendo con una labor de ponderación que es indispensable en tiempos de histeria nacional. Sin embargo, cuando han tenido que marcar límites con firmeza, lo han hecho oportunamente. Por cierto, es una afortunada coincidencia que los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Constitucional sean santandereanos.

Esta semana, cuando la jurisdicción ordinaria tiene su encuentro anual, precisamente en Bucaramanga, vale la pena que los ciudadanos les mandemos un mensaje a todos los jueces de Colombia: ahora más que nunca serán protagonistas de la realidad nacional; protagonistas sosegados, que no mudos; prudentes, que no ambiguos ni desteñidos; independientes, que no ruedas sueltas que deciden con su propio sentir sino con las leyes y la Constitución en la mano. La justicia tiene la palabra, y el Presidente, los congresistas y todos los colombianos tenemos que oírla y acatarla.

