Haciendo política contra los niños

Que el 95 por ciento de los estudiantes de primaria y bachillerato en Colombia, es decir, unos 7 millones y medio de niños y jóvenes, no hayan podido volver al colegio, no es culpa ni de la pandemia, ni del ritmo de vacunación ni de la precaria infraestructura educativa que tenemos, lamentablemente, desde hace décadas. Aquí, la principal responsabilidad radica en un puñado de maestros que se han dedicado a bloquear la idea de la alternancia porque nada les sirve.

Que los maestros pidan lo obvio para garantizar su seguridad y la de sus familias es más que razonable, y los acompañamos en ese propósito. Solicitaron un lugar preferencial en la fila de la vacunación, ¡y lo obtuvieron! Pidieron una adecuación de las sedes y la implementación de protocolos de bioseguridad elementales, en los que el Ministerio de Educación trabajó desde el primer día, y, en efecto, hoy puede asegurarse que eso ocurre en varias ciudades del país. Por último, requieren un sistema de testeo rápido para lograr cercos epidemiológicos eficientes en las comunidades educativas en el que, sin duda, se puede avanzar prontamente con voluntad y buenas directrices de las secretarías de Educación y Salud en el país. Pero, de ahí en adelante, parece vergonzoso, por decir lo menos, que, como arbolito de Navidad, algunos se estén aprovechando de esta difícil coyuntura para colgarle todo tipo de pretensiones al regreso a la presencialidad.



Las afectaciones para nuestros niños son reales. Ya lo ha dejado claro el profesor Moisés Wasserman en estas mismas páginas, cuando se ha referido a conclusiones serias que muestran que el número de estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 disminuyó en un 5,4 por ciento con respecto al año anterior y que el puntaje global bajó un punto. Ni hablar de las afectaciones psicológicas y de socialización muy graves que están sufriendo los adolescentes y también los más pequeños.



Nada de eso ven los profesores agremiados, que no son todos, pero que están haciendo mucho daño con su testarudez o su oportunismo político, en algunos casos. Dicen que plantear esta discusión justo cuando estamos en lo peor del tercer pico es inconveniente, pero desconocen que el comportamiento del virus no es simétrico en todo el país y que hay lugares en donde puede volverse ya sin poner en riesgo a nadie.



Ponen de ejemplo lo que está haciendo Europa, que –dicen ellos– ha vuelto a cerrar escuelas, pero pasan por alto que países como Francia no están clausurando de nuevo los colegios sino anticipando las vacaciones, precisamente para que coincidan con lo peor del pico, pero luego volverán a la presencialidad que ya habían retomado.



En una reciente intervención en redes sociales, la segunda vicepresidenta de Fecode, Martha Bernal, decía que detrás de la campaña de ‘La educación presencial es vital’ estaba el Centro Democrático y que lo único que querían sus proponentes era estigmatizar a los maestros y que el modelo de concesión de privados se profundizara. ¡Por Dios! No veo ni a Moisés Wasserman ni a la exviceministra Isabel Segovia militando en el uribismo, y en ninguna de sus columnas o salidas a emisoras de radio he oído siquiera que mencionen que dada esta situación debería eliminarse la educación pública y que los privados asuman el control de esta.



Por eso no deja de dar tristeza que quieran desafiar la evidencia con las arengas simplistas o confrontar los datos ciertos y el sentido común con consignas populistas contra el Gobierno, haciéndoles el favor a los que están pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Están haciendo política con los niños o, mejor, contra los niños, y eso debería generar el rechazo colectivo de la sociedad.



José Manuel Acevedo M.