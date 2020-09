Ganó el Estado de Derecho

Hubiera resultado increíble que el magistrado Francisco Javier Farfán, de la Sala de Instrucción de la Corte, se desdijera de lo que en el 2015 aseguraba en un muy interesante texto jurídico publicado en la revista de la Universidad Externado de Colombia: “Para que surja el fuero, debe existir un vínculo claro de origen entre el delito cometido y la actividad del servicio (...), debiendo ser ese vínculo ‘propio y directo’, y no puramente hipotético y abstracto”. Ninguno de los casos que llevaba la Corte Suprema en contra del expresidente y exsenador Uribe presentaba ese vínculo estrecho, como para haber justificado que el alto tribunal siguiera siendo competente en estos procesos.

Por eso, más que una victoria para Uribe, el traslado de la competencia a la Fiscalía de estos expedientes es una reivindicación del Estado de derecho en Colombia. Con suficiencia y abundancia, tanto la Constitución como la Sala de Casación Penal y la Corte Constitucional habían establecido desde hace años lo que debería hacerse cuando se presentaran circunstancias como estas, y variar esa posición en función de un hombre, Álvaro Uribe Vélez, resultaba francamente inaudito.



Ahora bien, trasladar los expedientes de Uribe a la Fiscalía no es garantizarle impunidad, perdón y olvido. Vale recordar que esa misma Fiscalía imputó cargos contra el abogado Diego Cadena por este caso, y también fue la Fiscalía la que llevó a juicio a Santiago Uribe, hermano del expresidente, en tiempos de Néstor Humberto Martínez, que se suponía que tenía una relación cordial con el exmandatario.



El hecho de que Francisco Barbosa haya sido ternado por el presidente Duque tampoco incide necesariamente en la suerte de su nuevo procesado. Primero, porque en el pasado no ha habido referencias del hoy Fiscal que resulten abiertamente favorables hacia Uribe, pero, segundo, porque la historia nos ha mostrado que cuando los fiscales quieren ser independientes, así lo han sido.



Alfonso Gómez Méndez recordaba que su antecesor en la Fiscalía, Alfonso Valdivieso, llegó a ese cargo producto de acuerdos entre César Gaviria y Ernesto Samper y que Valdivieso, en alguna época, llegó a simpatizar políticamente con Samper. Nadie discutiría hoy sobre la independencia del fiscal Valdivieso frente a las investigaciones del proceso 8.000. Luego suponer que Barbosa archivará la investigación como si tal es no conocer de historia y no conocerlo a él.



Pero voy un paso más allá: como, seguramente, el régimen procesal cambiará y el caso de Uribe se regirá a la luz de la Ley 906 y no de la 600, que hasta ahora lo había cobijado por ser aforado, la defensa tendrá una batería más amplia de recursos jurídicos para solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento o su sustitución y, entonces, el propio ente investigador y un juez de control de garantías podrán evaluar con autonomía y sin sesgos si Uribe debe seguir privado de la libertad o si puede defenderse sin que pese sobre él una orden de detención.



De esta forma, volviendo a lo que significa un Estado de derecho a plenitud, no estaría mal que la justicia reconsiderara esa medida ni que un expresidente que tiene los ojos del mundo puestos en él pudiera defenderse en libertad, con el compromiso de comparecer periódicamente ante la Fiscalía y, si es del caso, con una restricción para salir del país, pero al fin y al cabo en libertad. Ah, y otra cosa: las audiencias serán públicas a partir de que la Fiscalía conozca el caso, y con eso todos podremos saber cómo transcurre un proceso que es, ciertamente, de interés general.



José Manuel Acevedo M.