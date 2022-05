Dicen que hay teflón para rato y que no importa lo que se afirme en una tarima o en una entrevista radial, todo resbala y nada afecta a la hora de sumar sin escrúpulos. Dicen que no hay techo que valga cuando la estrategia consiste en prometerlo todo y a todos, aún cuando más de la mitad de lo que se ofrezca no se pueda cumplir. Dicen que no importa quiénes lleguen ni cómo, si al final vienen con cientos de votantes detrás. Dicen que no está mal contradecirse y dar todo tipo de volteretas cuando se está tan cerca de la meta. Dicen que así haya que “quemar” a los demás, lo importante es ganar. Dicen y dicen y, lo peor de todo, es que nunca han estado tan cerca de llegar como ahora. ¿Pero a qué precio?



No hay cambio bueno cuando se quiere ganar con malas compañías. No hay transformación para bien cuando se convoca a los corruptos –porque es mentira que existan los ‘excorruptos’– y se les ofrece exculparlos. No es posible gobernar con sindéresis y ética cuando se juega con las ilusiones de colombianos que, lamentablemente, tienen familiares presos en las cárceles, haciéndoles creer que si se llega a la Presidencia habrá “perdón social” para todos.



No es consistente pero, sobre todo, es peligroso llamar a los “paracos” y decirles que “si vienen aquí, tendrán una segunda oportunidad”. Por mucho menos, la Corte Suprema condenó a varios congresistas en el capítulo de la parapolítica que no quisiéramos repetir en ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, pero que pudiéramos ver de vuelta de la mano de los que quieren ganar con malas compañías; ganar a cualquier costo.



Cuando da lo mismo hablar de “una JEP para los narcotraficantes”, o de “una paz amplia” o de “sometimiento a la justicia”, sin detenerse a analizar cada una de esas definiciones conceptuales, se confunden, a propósito, las peras con las manzanas, se desconoce el derecho internacional, se promete el cielo a cambio de un constreñimiento indebido al elector y se juega con el Estado de Derecho y la democracia que con tanto esfuerzo hemos tratado de materializar.

Ganar con malas compañías es, de entrada, romper el celofán moral e inhabilitarse para poder gobernar; es amarrarse de pies y manos desde el primer día hasta el último. Es deber mucho y, aunque se quiera después de elegido echar para atrás, es exponer al país a una situación en la que se sabe cómo se entra pero de la que difícilmente se puede salir indemne.



¿Por qué justificar reuniones con extraditables o con condenados por delitos contra la administración pública en plena campaña presidencial? ¿Por qué hacer a un lado ex post a alguien a quien se pudo rechazar desde un comienzo, si existen por parte de esa persona deudas pendientes con la justicia? ¿Por qué parece tan difícil para algunos candidatos rechazar de tajo cualquier expresión de apoyo de un grupo de políticos de dudosa procedencia o, pero aún, de un clan criminal?



Lo triste de esta historia es que, además de los incautos, hay gente seria, intelectuales, académicos, defensores históricos de la moralidad pública que con el prurito del “cambio por el cambio”, están renunciando a todo aquello que por años dijeron defender.



Y, sin embargo, todavía confío en una mayoría silenciosa; una que no se expresa en redes sociales pero que entiende que el fin no justifica los medios y que, sin bajar banderas y seguir clamando a gritos por un cambio, presionará a los candidatos decentes para que incluyan sus agendas y recojan sus preocupaciones sin tener que venderle el alma al diablo. Confío en los que creen que ganar con malas compañías, no es ganar para bien.

