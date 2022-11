Ganancias colaterales

No le creo una sola palabra al Eln sobre su voluntad de paz. Mientras nos llenan de numerales y literales en sus pliegos de condiciones y acercamientos exploratorios, le ponen bombas a la infraestructura petrolera en Colombia, contaminan fuentes hídricas, deforestan, secuestran ganaderos, extorsionan comerciantes y matan soldados, policías y cadetes con alevosía y sin sonrojarse, al tiempo que pontifican sobre lo divino y lo humano en sus cuentas de Twitter.



No le creo a ‘Gabino’, ni a su depresión ni a sus precarias condiciones de salud, ni a la “alta consejería” que dicen que le dará al nuevo proceso. No le creo al cínico de ‘Pablo Beltrán’ que hace años no pisa una selva colombiana mientras desde Cuba o Venezuela manda a sus tropas, llenas de jovencitos y mujeres, a que se hagan matar por él.

Mucho menos le creo al criminal de alias Pablito, que ni de acuerdo estará con esta reanudación de conversaciones porque lo único que le importa es el narcotráfico llevado a su máxima expresión. No le creo, en fin, a un Eln que desde 1975 hasta aquí, pasando por gobiernos como el de López Michelsen, Gaviria, Samper o Uribe, no ha hecho más que tomarles el pelo a los colombianos y llenar de sangre a este país. Dicho esto, soy consciente de que una mayoría de ciudadanos se pronunció en las urnas este año y con la elección de Gustavo Petro refrendó la idea de buscar, ¡otra vez!, una salida negociada con esa guerrilla. En la más reciente encuesta que hizo GAD3 con Noticias RCN, un 71 por ciento de los consultados también respaldaron esa idea, y el presidente Petro, que prometió intentarlo de nuevo con el Eln, está cumpliendo con su compromiso de campaña. Esa voluntad popular, por cándida que parezca, hay que reconocerla y respetarla.

Lo que sí creo es que, aunque la reanudación de diálogos con esa guerrilla puede terminar en lo mismo de siempre, se están construyendo alrededor de la mesa algunas acciones inéditas que pueden resultar siendo positivas para la sociedad. Ganancias colaterales que serían, incluso, más importantes que la negociación misma con el Eln.

Que Gustavo Petro haya convocado a la mesa a José Félix Lafaurie y que este haya aceptado esa invitación –con el respaldo de su junta directiva en Fedegán– contribuye mucho en el camino de despolarizar el país y buscar acuerdos posibles y realistas entre dos orillas que pueden y deben encontrarse.

Es, además, garantía de que habrá alguien con los ojos bien abiertos para advertirles a los colombianos cuando las cosas no marchen bien en esa negociación, pues, a diferencia del decepcionante general Mora en el acuerdo con las Farc, Lafaurie entra con lecciones aprendidas de ese rol pusilánime que asumió Mora y tiene un compromiso demasiado alto frente a los sectores que representa que no le permitirá mirar para otro lado ni suscribir acuerdos que traspasen líneas mínimas de respeto a la legalidad y los derechos de las víctimas.

Es también positivo que el expresidente Álvaro Uribe haya apoyado esa intervención desde el momento en que conoció que se produciría la vinculación de Lafaurie con la mencionada negociación. Aunque su espaldarazo deje ‘descolocado’ a más de un uribista, hace parte de una línea muy interesante que el exmandatario ha mantenido desde que se produjo el triunfo de Gustavo Petro.

Por eso sostengo que el proceso de paz que se reabre puede tener ganancias colaterales que no necesariamente dependen del resultado que se logre con el Eln. Un diálogo paralelo entre gente como Iván Cepeda y Lafaurie, Otty Patiño y empresarios o militares en retiro que sean convocados a esos diálogos puede ser mucho más valioso que un acuerdo sobre los farragosos puntos en los que insistirá esa guerrilla a lo largo de las conversaciones que ya comenzaron. Los saldos positivos colaterales son los que mejor pueden funcionar.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

