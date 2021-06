Se ha demorado el Gobierno Nacional en comprender que si con alguien tiene que entenderse en el Congreso, es con los senadores y representantes a la Cámara más jóvenes, y no debería costarle trabajo a un ministro del Interior como Daniel Palacios, que no tiene más de 40 años, organizarse para hablar sistemáticamente con todos ellos. Por alguna razón seguimos obsesionados con darle vuelo a esa detestable figura de los ‘caciques políticos’ y ‘jefes naturales’, y en los medios de comunicación, con frecuencia, si hay que escoger entre ponerle el micrófono a un octogenario líder de un partido político o abrirle el espacio a una de esas nuevas voces en el Congreso, se prefiere al primero no porque vaya a decir algo más interesante, sino porque por momentos las canas les ganan a los buenos y nuevos argumentos.



Pero los tiempos cambian, y si en las calles son los jóvenes quienes piden reformas, en el Congreso y en el Gobierno –presidido, por cierto, por otro joven– el diálogo entre pares debería privilegiarse, y con seguridad el entendimiento entre unos y otros sería distinto; fluiría mejor.



Basta ver lo que ha pasado los últimos tres meses de sesiones parlamentarias. Fueron los jóvenes quienes sacaron adelante los proyectos de ley más audaces o quienes dieron la batalla dialéctica con más juicio y seriedad. La voz de representantes del partido Verde como Katherine Miranda, Mauricio Toro o Juanita Goebertus, o de Juan Fernando Reyes Kuri o Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, o de Gabriel Santos en el Centro Democrático o de José Daniel López en Cambio Radical brilló por la claridad en sus intervenciones y por la transparencia y coherencia a la hora de votar las leyes más delicadas.



Su sentido de sensatez y la mirada fresca con la que abordan las discusiones de nuestros tiempos se convierte en honrosa excepción en medio de una manada de congresistas que en lo único que están pensando es en su propia reelección.



Aunque estos nuevos representantes no hayan logrado ponerse de acuerdo en la necesidad de conformar una “bancada joven” que trascienda las diferencias propias de un organismo plural como el Congreso, esta debería ser la oportunidad para que se sienten a demostrarles a quienes los antecedieron que sí es posible llegar a acuerdos esenciales en una coyuntura desafiante como la que vivimos y que les den una luz de esperanza a quienes protestan genuinamente y rechacen sin ambages a quienes solo quieren destruir.



También es una oportunidad para que el presidente Iván Duque los convoque en la Casa de Nariño y en un gran pacto generacional se pongan de acuerdo en algunas líneas de acción que puedan desarrollar en los meses de gestión que a todos les restan.



Confío en que estos sean los jóvenes que evalúen el cartapacio de proyectos de ley que supuestamente llegarán el 20 de julio, promovidos por los miembros del comité de paro, donde por cierto la inmensa mayoría supera los 60 años.



Habrá mucha presión para que iniciativas populistas sean aprobadas y ojalá los congresistas de la nueva generación sigan obrando con serenidad y sensatez a la hora de examinar esas propuestas. Fueron los jóvenes los que le imprimieron seriedad a la legislatura que termina. Que sean esos mismos jóvenes quienes les demuestren a los nuevos electores que no es bloqueando las vías, sino trabajando con juicio, como vamos a lograr que las cosas cambien.



* * * *



Parece estar cerca una circular roja en contra de Juan Carlos Montes, el hombre que grabó a Gustavo Petro recibiendo un fajo de billetes y que puede tener grabada en su mente muchas cosas más. ¡Que vuelva Montes!



José Manuel Acevedo M.