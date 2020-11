Farc: ¿qué piden?, ¿qué dan?

¿Quiénes matan a los exguerrilleros de las Farc? ¿Los empresarios que buscan venganza por décadas de extorsión? ¿El Ejército que se está desquitando por tantos años de asimétrica confrontación? ¿El Gobierno al que le saldría más barato eliminarlos que mantenerlos? ¡No! A los exmiembros de las Farc los están asesinando los grupos armados residuales, el Eln, el ‘clan del Golfo’ y el Epl, en ese orden.

La mayoría de esos repudiables crímenes se producen en lugares donde hay tensión alrededor del control de las economías ilegales, y todo eso se sabe, entre otras, porque hoy avanzan más rápido las investigaciones para establecer los autores materiales y los determinadores de los homicidios contra los reincorporados que las averiguaciones por los delitos de impacto cotidiano entre los ciudadanos de a pie. La Fiscalía tiene avances investigativos claros en por lo menos la mitad de esos hechos.



No es verdad que el Gobierno haya dejado abandonados a su suerte a los exguerrilleros. Además de los proyectos productivos, subsidios y mesadas mensuales de los que he hablado en otras columnas, hay una cifra que dice mucho en materia de seguridad de los excombatientes: por cada 500 ciudadanos hay un policía, mientras por cada 12 exguerrilleros hay un miembro de la Fuerza Pública que vela por su protección.



¿Sabían ustedes, por ejemplo, que de los 2.044 funcionarios de planta de la Unidad Nacional de Protección, 1.305 son excombatientes que resultaron contratados allí para darles garantías de seguridad a los líderes de las Farc? Se han implementado 271 esquemas de protección, de los cuales 231 son individuales y 15, colectivos.



El Estado hace lo que puede para proteger las vidas de quienes de buena fe están cumpliendo con su proceso de reinserción, y aunque nunca resultarán suficientes todos los esfuerzos que se hagan para proteger las vidas de los colombianos, los jefes del ahora partido Farc le exigen vehementemente resultados a la Consejería de Estabilización o a la Fiscalía, pero poco o nada han contribuido a reparar a sus víctimas, cuando ese mismo espíritu reivindicativo deberían tenerlo a la hora de resarcir a quienes tanto daño hicieron.



En cambio, los senadores y representantes de la Farc se han empeñado en levantar su dedo acusador para culpar al gobierno del presidente Duque por los hombres y mujeres de ese grupo que han perdido la vida desde la firma del Acuerdo. Pero, eso sí, no dicen ni mu de la responsabilidad de muchos de sus excompinches frente a todas esas muertes.



Ahora marchan desde todas las regiones de Colombia y se instalan en Bogotá para reclamar más seguridad, cuando deberían irse más bien a Venezuela a pedirles a ‘Santrich’, ‘el Paisa’ y ‘Márquez’ que no les disparen más.



A los que cumplen hay que cumplirles –lo he reiterado con frecuencia–, pero no es justo que mientras el Gobierno hace piruetas para garantizar los recursos que financien la seguridad de todos los excombatientes, los regordetes dirigentes del partido Farc sigan esquivando su compromiso con las víctimas.



Hasta el 30 de octubre de 2020 solo había sido posible monetizar 3.900 millones de pesos, incluidos rendimientos financieros, lo que equivale aproximadamente a solo un 4 % del total de bienes inventariado por esa guerrilla. Los señores de las Farc piden mucho, pero nada dan, y aunque todos debemos seguir velando por que no los maten, también tenemos derecho, desde la sociedad civil, a demandarles que cumplan con sus compromisos antes de seguir exigiéndole al Gobierno más.



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

En Twitter: @JoseMAcevedo