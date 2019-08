¡Es la seguridad!

Probablemente usted, que lee esta columna, o algún familiar o amigo habrá sido robado en un semáforo, en una calle o en un medio de transporte público durante los últimos meses. Aun si no le ha pasado nada y un encuestador llegara a preguntarle si cree que la inseguridad ha aumentado en el último año, usted, que habrá visto las noticias diarias, responderá que sí; que siente que el fenómeno de la inseguridad se ha tomado la ciudad en donde vive, y dirá que es uno de los problemas que más le preocupan.

Razones no le faltan. El hurto ha aumentado en casi un 10 por ciento en toda Colombia: el de celulares ha crecido 30 por ciento y el de bicicletas, 35 por ciento. En Bogotá, como recordaba Gabriel Cifuentes en una reciente columna en este diario, se llevan a cabo “555 robos al día; ¡23 cada hora! Es decir, un hurto aproximadamente cada 3 minutos”.



En estos casos, la percepción coincide, lamentablemente, con lo que de verdad está ocurriendo. Pero suponga ahora que la pregunta es si cree que aquí, la gente se sigue matando igual que antes. La mayoría también respondería que sí, intuitivamente, solo que la realidad en estas materias va por otro lado: los homicidios han disminuido, la extorsión ha bajado a mínimos en años, el secuestro desciende por primera vez en dos años, lo mismo que el robo de vehículos y en viviendas. Otros crímenes, como el cultivo de coca o la deforestación, también han presentado reducciones en el primer año de mandato de Duque, como muestran las cifras oficiales y reconocen expertos en este tema como el profesor Jorge Restrepo, analista de RCN Radio.



En ciudades como Cali, cuando el secretario de Seguridad Andrés Villamizar llegó hace poco más de un año, la tasa de homicidios proyectada era de 52 por cada 100.000 habitantes. Hoy es de 43 por cada 100.000, y, aunque sigue siendo muy alta, la mejoría es notable, pero, de nuevo, pocas personas lo saben o pocas lo reconocen.

Percepción, realidad o ambas cosas, la seguridad es el asunto que más ocupa las conversaciones de los colombianos, y, con todo y eso, nuestras autoridades locales y nacionales siguen desconectadas de los ciudadanos.



Me perdonan, pero ni legalidad, ni equidad ni emprendimiento, ni siquiera desempleo, son los asuntos que más están impactando la sociedad en la práctica. El tema es otro; ¡es la seguridad!, y nuestros políticos están despistados y no saben por dónde abordar el problema. Ni cuentan los buenos resultados que tienen a mano ni pulen sus estrategias frente a los indicadores en los que objetivamente se rajan, y, como no comunican ni en uno u otro sentido, la sensación generalizada es de desprotección e inoperancia de quienes deben poner el pecho.



El presidente Duque tiene en la seguridad ciudadana una bandera creíble que con acciones concretas pudiera permitirle aumentar los niveles de confianza de la sociedad rápidamente y mostrarlo como un mandatario receptivo frente a las inquietudes cotidianas. Además, sería un elemento perfecto para hacer clic con los nuevos alcaldes que se posesionarán el próximo 1.º de enero.



Aprender de experiencias como la de Cali, tomar nota de buenas ideas que están exponiendo algunos candidatos, más allá de la respuesta obvia de aumentar el pie de fuerza y las cámaras de seguridad, e insistir en una reforma de la justicia que castigue en serio la reincidencia, facilite el acopio de pruebas y evite que los pillos queden libres a las pocas horas de ser capturados deberían convertirse en obsesión durante los próximos meses. ¿Lo entenderán, por fin, nuestros desintonizados mandatarios?

@JoseMAcevedo