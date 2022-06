¡En las urnas, no en las calles!

Muchos jóvenes marcharon libre, espontánea y pacíficamente hace un año, por toda Colombia. Muchos, después de expresar sus legítimas preocupaciones, han aceptado la invitación al diálogo constructivo con empresarios y miembros de la sociedad civil en ciudades como Medellín o Cali, en las que organizaciones como Proantioquia y Propacífico han servido para lograr diálogos que, en otros momentos parecían improbables.



Sin embargo, hay otros jóvenes que han sido usados sistemáticamente como carne de cañón por unos políticos que nunca respondieron por las vidas que se fueron en esos difíciles días o por las pérdidas económicas para miles de colombianos causadas por los bloqueos o por la violencia desatada en las calles y los daños al bienestar colectivo provocados, por ejemplo, contra los sistemas de transporte.



Todavía me parece estar oyendo al cínico dirigente sindical Nelson Alarcón hablando de la importancia de mantener el paro a toda costa “para llegar con miras al 2022 y tomarse el poder”. Todavía me parece estar viendo la imagen de un senador como Gustavo Bolívar instigando a los miembros más radicales de la primera línea que causaron tantos daños, de los que todavía no terminamos de reponernos, y echándole gasolina a un fuego que se prolongó tristemente por varias semanas.

Ahora pareciera que algunos de esos dirigentes, y otros más, están interesados en exacerbar los sentimientos de odio y rabia entre la juventud y, en vez de movilizarlos a las urnas el próximo 19 de junio, están abriéndoles las puertas a nuevas revueltas y disturbios después de las 4 de la tarde si su candidato no aparece como el ganador de la segunda vuelta.



Varios videos grabados en distintas universidades públicas han circulado por redes sociales. En ellos se oye a algunos estudiantes advertir que ese domingo saldrán o a celebrar “el cambio” o a hacerse sentir en contra del que llaman “continuismo” en las calles del país. Repiten como loros mojados las mismas consignas y predican una democracia que no ponen en práctica porque lo que sería verdaderamente democrático es romper la barrera del abstencionismo, votar masivamente y disputar la presidencia en elecciones libres y transparentes, en vez de estar planeando cómo sabotearlas o salir a quemar buses y atacar a policías todo porque no lograron imponer su “cambio”.



¿Y qué dicen los candidatos frente a todo esto? ¿Ya se comprometieron públicamente a aceptar los resultados y, si no están de acuerdo, a controvertirlos por los canales institucionales y no por las vías de hecho? ¿Les están haciendo algún llamado a sus bases a asumir con tranquilidad lo que sea que ocurra ese domingo o, por el contrario, están mandando mensajes cifrados y amenazas veladas por si acaso llegaran a perder?



Este momento tan crítico para el país demanda claridad de los aspirantes y responsabilidad de los dirigentes que los acompañan, que deberían estar invitando a los jóvenes a votar y no a incendiar, pero tal parece que a muchos les falta grandeza para hacer eso. Es en las urnas y no en las calles en donde se cambia el rumbo de los países sin derramar sangre y aceptando las reglas de juego. Es en las urnas y no en las calles en donde se mide el liderazgo de quienes pretenden gobernar un país. Es en las urnas y no en las calles, en fin, en donde se verá qué tipo de cambio es el que quieren los colombianos.



Señores candidatos: estaremos esperando sus pronunciamientos nítidos sobre esas “convocatorias” a la violencia que, con razón, comienzan a preocupar. Frente a eso no se puede callar.

La Registraduría lo hizo mal una vez (el 13 de marzo), lo hizo bien una siguiente vez (el 29 de mayo). ¡El 19 de junio no se puede rajar! Los ojos siguen puestos sobre usted, señor registrador.

