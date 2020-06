En defensa de los ‘mocosos’

Hace unos días, a propósito del aislamiento preventivo para los más viejos, el exministro Rudolf Hommes sentenciaba: “Creo que los mayores de 70 años debemos organizarnos ya, como movimiento político de autodefensa, para no volver a elegir mocosos abusivos de nuestros derechos”. Entiendo su enfado y el de varios ciudadanos de su generación que son mis amigos, mis maestros y mis compañeros de trabajo en una sociedad en la que los 70 en verdad son los nuevos 60 y en la que las capacidades físicas y mentales de la mayoría de ellos están en completa integridad.

Sin embargo, me parece chimbo pregonar que la culpa del aislamiento (obligatorio y prolongado) reside en el capricho de un puñado de gobernantes inexpertos a los que Hommes llama “mocosos”, advirtiendo que no se les debería dar el chance de llegar a posiciones de poder. Aunque la aptitud para ciertos cargos ejecutivos no tendría que medirse ni por las canas ni por la ausencia de ellas, ahora que el doctor Rudy ha provocado una discusión intergeneracional, bien valdría la pena responderle con argumentos y ejemplos concretos a ver quiénes han tomado mejores decisiones en el marco de la pandemia: si los veteranos como él o los “mocosos” (como ha optado por llamar a los gobernantes jóvenes).



A nivel mundial, no sobraría recordar, por ejemplo, que son los líderes mayores de 60 años, como Jair Bolsonaro (65), Donald Trump (73), Andrés Manuel López (66) o Rodrigo Duterte (75), quienes han tomado las peores medidas y enfrentan los más altos índices de contagios en sus respectivos países. Algunos de ellos, por no aplicar restricciones dolorosas pero necesarias, hoy son los presidentes que tienen a sus naciones al borde del abismo en materia de salud pública y económica.



En contraste, “mocosos” como Iván Duque han logrado que Colombia enfrente tasas de mortalidad controlables en relación con nuestros vecinos. A pesar de colindar con países como Brasil, Perú o Ecuador, que concentran alrededor del 70 por ciento de los casos de coronavirus en Latinoamérica, nuestras cifras de enfermos o muertos no son comparables, por fortuna, con las que se presentan en esos territorios.



Más aún, de fronteras para adentro, los alcaldes y gobernadores más pilos en el manejo de la crisis han resultado ser los más jóvenes. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero (39) ha logrado aplanar la curva de contagios, según varios expertos, y sin entrar en tensiones innecesarias con el Gobierno central, se ha convertido en ejemplo para todo el país.



Pese a la crisis que se ha presentado en la cárcel de Villavicencio, el joven alcalde de esa ciudad, Felipe Harman (32), le ha dado un buen manejo a toda esta situación, la gente le tiene confianza, y en materia de favorabilidad es uno de los mandatarios locales mejor calificados. Igualmente, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez (34), ha enfrentado una dura batalla con las EPS para que se pongan al día en el pago de sus obligaciones y tiene el 70 por ciento de municipios de su región libres de covid-19.



Para “mocosos” con éxito, los representantes a la Cámara con menos de 40 años que en vez de inventarse excusas dieron el primer paso y comenzaron las sesiones virtuales, mientras que los más viejos, resabiados y mañosos, se las ingeniaban para seguir de vagos.



Nadie quería tener una pandemia como esta, nadie quería estar aislado, nadie quería ver morir a los suyos en completa soledad por un virus que impone un final de la vida así, pero, en medio de estas complejidades, los que usted denomina “mocosos”, doctor Hommes, están haciéndolo mejor que muchos, así cueste trabajo asimilar algunas de sus decisiones.



José Manuel Acevedo M.