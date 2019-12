El timonazo

El Gobierno está cambiando para bien. Además de incluir propuestas sociales en la reforma tributaria y aceptar firmar el Acuerdo de Escazú, que busca mejorar los derechos humanos y la protección ambiental, pronto anunciará algunos relevos importantes en su equipo de trabajo para tratar de cerrar la brecha entre el país político y el país nacional, en términos de Jorge Eliécer Gaitán.

La llegada de Hassan Nasar a la Casa de Nariño resulta refrescante. Aunque las bodegas de Twitter se activaron luego de conocerse su nombramiento, Hassan representa energía y dinamismo, pensamiento estratégico frente a la ausencia de una buena comunicación masiva, y sus relaciones con la mayoría de directores de medios y reporteros son positivas. A pesar de que sus malquerientes le seguirán dando palo, estoy seguro de que Hassan tiene la suficiente inteligencia para separar su actividad como tuitero vehemente y entender sus nuevas funciones públicas, de manera que pueda actuar con sagacidad pero también con prudencia.



Sin embargo, ese no será el único ajuste que vaya a hacer el presidente Iván Duque. No obstante sus buenos resultados y su honradez intelectual, lo más probable es que el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, dé un paso al costado, y allí el primer mandatario puede enviar una señal importante incorporando alguien joven, técnico pero con representatividad política. Lo mismo sucedería en cuestión de días con la ministra del Interior y el ministro de Agricultura. Además, Duque deberá posesionar a un nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, tras ser aprobada la creación de esta nueva entidad.

Para suplir esos cargos, el jefe de Estado deberá tener en cuenta varios factores: el primero de ellos, que a su gabinete le falta algo más de periferia. Aunque varios de sus ministros vienen de fuera de Bogotá, necesitará figuras que tengan una mejor conexión con las regiones; que entiendan las dinámicas locales, los intereses más básicos del ciudadano y cuenten con un amplio reconocimiento en esos territorios. Si se aguanta hasta la primera semana de enero, podrá escoger entre varios mandatarios locales que habrán terminado su periodo y pueden convertirse en ministros. En su penúltima columna, Juan Lozano mencionaba dos nombres que pueden resultar claves: el de Dilian Francisca Toro (que, además, le mejoraría su relación con el partido de ‘la U’) y el de Álex Char (que lo acercaría más con Cambio Radical). Yo agregaría otro: el de Eduardo Verano de la Rosa, que tiene gran incidencia en las dinámicas territoriales.



El Presidente deberá pensar también en ampliar la presencia de sectores políticos en el Gobierno, poniendo por encima de la mesa esta situación, pero manteniéndose en la idea de no dar contratos ni puestos al menudeo para ‘ganar gobernabilidad’, como le dicen perfumadamente al chantaje legislativo.



Si entre esos cambios puede encontrar figuras que combinen la buena forma de hacer política con una dosis de renovación, sin duda acertará, y allí nombres como el del excandidato a la alcaldía de Bogotá Miguel Uribe pueden encajar perfectamente.



Yo me arriesgaría a poner en el Ministerio del Trabajo a un sindicalista como Julio Roberto Gómez, preservando a Alicia Arango, que es leal, inteligente y buena vocera, y podría seguir en el gabinete, pero desde el Ministerio de Cultura, por mencionar solo una opción.



Aunque para algunos ya es demasiado tarde, el Presidente está dando un timonazo cuando lleva menos de la mitad de su periodo y, si decide no seguir postergando los cambios cuando más se necesitan, podría conseguir mejores resultados en los años que le quedan.

