El reto de la Constitucional

Ninguna de las 15 emergencias económicas decretadas desde 1991 ni los ‘estados de sitio’ activados en los años 80 se parecen en nada a la situación que hoy estamos viviendo. La doctrina jurídica aplicada para analizar la constitucionalidad de esas emergencias fijaba unos parámetros estrictos que se justificaban ante la tendencia autoritaria de algunos de nuestros gobernantes.

Sin embargo, en este caso, estamos hablando de cosas distintas. Ni siquiera terremotos como el del Eje Cafetero o avalanchas como la de Mocoa sirven como punto de referencia frente a la situación que hoy nos aqueja. La destrucción del empleo a nivel mundial, la alarmante proyección de decrecimiento económico en Colombia y la situación de hambre que enfrentamos han requerido medidas verdaderamente extraordinarias que sería absurdo que se cayeran por causa de una interpretación equivocada de la Corte Constitucional.



Los magistrados que componen este alto tribunal se encuentran examinando cada uno de los 72 decretos expedidos al amparo de la primera emergencia económica y comienzan a preocupar desde ya algunas conversaciones informales que tienen sus auxiliares y los análisis de exmagistrados y colectivos de abogados, según los cuales hay que tumbarle al Gobierno varias de estas medidas porque no cumplen con las leguleyadas de siempre.



Varios de ellos, en pasillos o conferencias de Zoom, dejan ver sus sesgos ideológicos y consideran que el de Iván Duque no es un gobierno en tiempos de emergencia, sino una horrible dictadura. En sus análisis rabiosos y delirantes, cuestionan desde un prisma político y no jurídico la forma como se ha procedido con rapidez a tomar decisiones.



Si se revisa con cuidado el cartapacio de decretos, las medidas que hablan de constreñimiento o limitaciones en el ejercicio de los derechos fundamentales son mínimas frente al alto contenido de disposiciones sociales y económicas. Por eso me pregunto si los magistrados se atreverán a tumbar estas medidas sociales que han resultado vitales para la supervivencia de los más necesitados, aplicando parámetros rígidos a la hora de interpretar los decretos.



Resultaría inconcebible que la más elemental disposición de nuestra carta política, como es la protección del bien común, fuera desplazada por la tradición jurídica que se ha quedado corta a la hora de entender la dimensión de lo que nos está pasando. Peor aún sería que las ideologías de ciertos magistrados interfirieran en el estudio constitucional que deben realizar.



La solicitud exagerada –e improcedente– de pruebas y documentos que le han hecho al Gobierno algunos magistrados ponentes anticipa que la regla con la que medirán las determinaciones del Ejecutivo no se compadece con la realidad que vivimos.



Si bien es cierto que resulta absurdo que no existan herramientas ordinarias y expeditas para reaccionar frente a estas calamidades, las medidas extraordinarias que se han tomado deben ser analizadas con sentido común, creatividad y flexibilidad, pues nadie entendería que ejercicios como el del ingreso solidario o el subsidio a la nómina o el retiro de las cesantías terminaran caídas por lecturas miopes de nuestros honorables magistrados.



Así como los bancos no pueden hacer sus análisis de riesgo como si estuviéramos en tiempos normales para determinar si le prestan plata a alguien, los magistrados de la Corte no pueden exigir las condiciones de siempre cuando analicen las singulares emergencias económicas que se han tenido que decretar. Amanecerá y veremos.



José Manuel Acevedo M.