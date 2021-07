El que nada debe...

El problema con Juan Carlos Montes no es que haya grabado un video en el que deja mal parado al senador Gustavo Petro. Tampoco que Petro haya quedado exonerado de responsabilidad por una sala de instrucción que no contenta con declarar la prescripción de la acción penal por tratarse de hechos que ocurrieron en el 2005 fue más allá y estableció, de fondo, que el origen de los dineros era lícito. Jurídicamente, en su leal saber y entender, la Corte Suprema hizo lo que le pareció con el caso.

Otra cosa, por supuesto, será el reproche moral que –parafraseando al profesor Antanas Mockus cuando se pronunció sobre este tema– tendrá que hacerle el electorado a un candidato que, a oscuras, cuenta y mete fajos de billetes en una bolsa mientras es grabado por quien dice ser su amigo.



Pero, insisto, ese dejó de ser un problema hace rato. El verdadero lío es que a un subdirector del IDU que ejerció sus funciones encomendado expresamente por el entonces alcalde Gustavo Petro le estén reprochando lo que hizo (o dejó de hacer) con 19.000 millones de pesos que costaba el parque El Porvenir en el año 2015 y que, de pasadita, ese mismo exfuncionario se haya largado del país sin poner nunca la cara frente a los graves señalamientos que le ha hecho la justicia en los últimos meses. Según se pudo establecer por este mismo diario, Montes salió de Colombia, con destino final Suiza, el 28 de diciembre de 2019 y desde entonces –que se sepa– no ha regresado.



Tan nunca quiso hacerse parte del proceso que, la semana pasada, después de muchos intentos por contactarlo, un juez de la República lo declaró persona ausente, emitió orden de captura y solicitó expedir notificación roja de Interpol para ver si así, por fin, puede ser regresado al país para que asuma las responsabilidades que se le achacan.



Además de que estamos hablando de casi 20.000 millones de pesos en juego que se ejecutaron tardíamente, que se adjudicaron en medio de dudas y que, según la Fiscalía, se feriaron “sin estudios de mercado ni de población (...), vulnerando los principios de planeación, transparencia y selección objetiva”, lo que no puede pasar inadvertido es que se esté hablando de posibles actos de corrupción en la administración de Gustavo Petro y que él y su exfuncionario –experto en grabar videos con momentos inolvidables– estén tan tranquilos frente a una imputación tan delicada como la que ha hecho la Fiscalía.



De un senador que ha perseguido corruptos y emprendido contra ellos debates en el Congreso y que aspira a ser presidente de la República, uno esperaría siquiera una ‘alocución’, como las que hizo durante los días del paro, explicando lo que ocurrió en 2015 con ese parque y exigiéndole a su antiguo colaborador (¿y amigo?) que venga al país a responder por la corrupción de la que se lo señala.



A fin de cuentas, el que nada debe nada teme. El señor Montes tuvo todos los momentos procesales para hacerse presente, incluso para advertir que por razones de seguridad comparecería desde el exterior, y sin embargo nunca apareció. Por eso me pregunto: ¿qué le ha impedido a Montes poner la cara? ¿Qué le impide ahora al senador Gustavo Petro salir a hablar con todas las letras de este caso, o bien para defender a Montes o bien para censurar la que hoy, de hecho, es una fuga para evadir la acción de la justicia?



El cuentico de la persecución política con el que siempre aparecen los de un lado y los del otro se va quedando corto a la hora de argumentar frente a los jueces las acciones y omisiones en las que cada cual incurrió. Ojalá no haya silencios eternos en un caso que merecería más atención de la opinión pública y más respuestas de los directamente mencionados.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO