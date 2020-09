El populismo viaja en avión

Yo también soy parte de los viajeros que alguna vez nos quedamos montados dos horas en un avión de Avianca, con niños que lloraban sin parar y un aire acondicionado que no funcionaba. Yo también he sido uno de los colombianos que llamaron o escribieron para quejarse por los incumplimientos en los itinerarios o por una penalidad desproporcionada e injusta cuando debía cambiar mi fecha de viaje.

Yo también exijo que esta compañía aérea, igual que las demás, asuma con seriedad el servicio al cliente y cumpla con la labor por la que le pagamos, pero prefiero mil veces seguir teniendo una aerolínea con todas esas fallas –que sin duda deben mejorar– a irme a quejar al mono de la pila por no poder volar con flexibilidad horaria y estancar la marcha económica de una nación que depende de su conectividad aérea para poder reactivarse de verdad.



Los populistas dirán que Colombia es el único país que prefiere ayudar a una aerolínea de inversionistas foráneos que a sus micro y medianos empresarios. La realidad es que más de 39 países les han lanzado salvavidas a las principales aerolíneas. Se les hace agua la boca diciendo que la señora Angela Merkel ha sido la líder mundial más competente en el manejo de la pandemia, pero obvian que Alemania le ha metido 9.000 millones de euros a salvar a sus aerolíneas no solo con créditos, sino también con ayudas no reembolsables.



En Colombia, el Gobierno no le está regalando nada a Avianca. Los populistas quieren confundir peras con manzanas; decir que a la agricultura en un año se le invierte menos que lo que se le está prestando a Avianca, sin contarle a la gente que estamos hablando de un crédito que se repondrá en un periodo corto, pidiendo las mismas tasas de interés que se le están pagando al mercado privado, con lo cual regresará a las arcas públicas más plata de la que salió.



Pero, además, es mentira que, por prestarle a Avianca, se haya dejado viendo un chispero a los empresarios más pequeños. Como lo reseñaba Mauricio Vargas en su última columna, se han destinado más de 7 billones de pesos, esos sí en créditos blandos que son indispensables para los más varados.



Prestarle a Avianca no es, como dicen los populistas, forrar de plata a Efromovich o garantizarle el puesto a la hermana del primer mandatario, que por cierto fue primero vicepresidenta de Avianca que su hermano Iván, presidente de Colombia. Contribuir a la sostenibilidad de esa empresa es pensar en 13.000 personas que trabajan para esta compañía, pero también en que cada uno de esos empleos se refleja indirectamente en 60 más que forman parte del turismo, la gastronomía y el comercio, que sin conectividad aérea no van a poder volver a despegar.



Así que cuando oiga que este gobierno solo les quiere ayudar a los ricos, y para colmo de males a los ricos extranjeros, piense mejor en qué harían los más de 1.600 taxistas que operan en el aeropuerto El Dorado y que, sin pasajeros que recoger, quedarán fregados. Contéstele a ese populista que todos tenemos en nuestras redes sociales o a aquellos que han caído en la trampa de los argumentos efectistas que los vuelos de Avianca contribuyen a que se paguen 750 millones de dólares en impuestos directos. Ah, y sáquelos del engaño y cuénteles que no porque Viva Colombia se llame así quiere decir que esa sí sea la aerolínea del país y la única a la que vale la pena ayudar, pues su propiedad está 100 por ciento en Irlanda.



No es que Avianca sea de todos los colombianos; es que sin Avianca todos los colombianos perdemos, incluso los populistas, que también viajan en avión.



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo