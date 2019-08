El mal año de Petro

De los actores políticos que participaron en la contienda electoral de 2018, Gustavo Petro, el hombre de los más de 8 millones de votos, el líder de la izquierda que más lejos había llegado en Colombia, el hombre que inauguraba una nueva figura como senador y líder de la oposición y el denominado gran factor electoral en Bogotá, fue el que paradójicamente terminó más desdibujado y descolocado de todos.

Esta semana se cumplen 365 días del mandato de Iván Duque, y mientras Sergio Fajardo, otro de los competidores de entonces, sigue en el partidor para el 2022, Claudia López es la virtual alcaldesa de Bogotá, el senador Jorge Enrique Robledo no ha dejado de ser el hombre de los debates más serios en el Congreso, Humberto de la Calle se jubiló de la política, manteniendo una trinchera virtual muy consultada, y hasta Germán Vargas Lleras está haciendo plata dedicado al derecho y escribiendo una de las columnas más leídas los domingos en este mismo periódico, Petro anda dando bandazos, sin una agenda política clara y haciendo cada una de las cosas que decía aborrecer.



Su honorabilidad a toda prueba quedó cuestionada por culpa de un video en el que recibe y cuenta fajos de billetes en una actitud “grotesca”, como fue calificada por el exalcalde Antanas Mockus. Su brillo de antes como parlamentario, destapando escándalos y poniendo en aprietos al Ejecutivo, acabó subsumido por otros liderazgos más refrescantes y fuertes, luciendo trasnochado en sus argumentos y sin ninguna revelación impactante. Ya no sorprende como antes con datos inéditos que contribuyan al control político, y su rol en esta materia ha quedado relegado a sacarle la piedra de tanto en tanto al expresidente Álvaro Uribe.

Aunque no lo expresen públicamente, sus compañeros en los partidos de oposición lo tienen identificado como un elemento tóxico del que hay que desmarcarse con disimulo. No en vano, la primera réplica con la que se estrenaba el estatuto de oposición no estuvo en cabeza suya, sino de la representante Juanita Goebertus, y la que tuvo la oportunidad de conducir no produjo ni frío ni calor entre los ciudadanos.



En el plano de la opinión, quien se supone que debería tirar línea con destreza a los millones de seguidores que continuaban viendo en él una alternativa política ha tenido varios momentos erráticos y en su fortín electoral, Bogotá, pasó de ser el hombre que más apoyaba a las ‘lideresas’ a ser el más vilipendiado por las mujeres de la Colombia Humana por el contradictorio apoyo que le dio a Hollman Morris en la carrera por la alcaldía de la capital.



Así mismo, de ser el crítico acérrimo de los clanes familiares políticos que se tomaban todos los puestos de las administraciones públicas, en estas elecciones regionales ha desplegado una faceta nepotista, buscando que varios de sus familiares encuentren chanfa en concejos, alcaldías y gobernaciones.



De acusar a otros de manipular encuestas para crear hechos políticos, terminó por estos días publicando resultados falsos de un sondeo hecho en el Atlántico en el que puso a ganar a su hijo, Nicolás. Rápidamente borró el trino, sin que todavía se conozca una explicación nítida sobre lo que ocurrió.



Pero quizá lo más triste de todo sea la forma como alimenta el odio de algunos de sus fans (o troles) en las redes sociales contra mujeres periodistas con las que se puede disentir, evidentemente, pero a las que no puede descalificarse en el plano personal ni mucho menos poner en riesgo su integridad. A juzgar por su más reciente historial, convertir en “enemigas” a algunas comunicadoras se volvió un triste fetiche personal.



Ahora que estamos en tiempos de balances, habrá que decir que este último año definitivamente no fue un buen año para Gustavo Petro.

@JoseMAcevedo