El cambio sostenible

Me sorprende mucho que no le hayamos dado suficiente valor a las fotos históricas y a los gestos de grandeza con los que nuestros líderes políticos se han expresado en los últimos días. Hasta hace unos meses, la campaña política anticipaba una hostilidad insuperable y, sin embargo, el clima parece haber mejorado. El lío es que los radicales no quieren dejarnos ver con serenidad lo que está ocurriendo e interesadamente pretenden minar las cosas buenas que pasan y que hay que reconocer.



A Álvaro Uribe sus barras bravas no lo bajan de traidor por haberle pedido al presidente Gustavo Petro una cita para expresarle, con franqueza pero con respeto, sus puntos de vista sobre la reforma tributaria, las fuerzas militares y el asunto de las tierras. Al presidente Petro, por su parte, no le perdonan, algunos otros extremistas, haber logrado un acuerdo inicial con los ganaderos de Colombia para la compra de millones de hectáreas que harán posible una reforma rural respetuosa de la propiedad privada.

A José Félix Lafaurie, entretanto, lo intentan caricaturizar como si fuera un vendido al régimen de izquierda que nos gobierna y a congresistas como Paloma Valencia y Gustavo Bolívar, que han sido capaces de sentarse para encontrar puntos en común frente al salario de los parlamentarios o la reforma tributaria, los tachan de desleales a sus principios simplemente por haberse dado la oportunidad de conversar.

¿En qué momento hablar entre contrarios se volvió una falta gravísima? ¿No dizque estábamos cansados de la polarización?

Catalogar a todos los ganaderos del país como unos “despojadores” o “paramilitares” solo para tirarse el acuerdo construido entre el gobierno y Fedegan, es verdaderamente ruin y se contradice de cabo a rabo con el mensaje de “paz e igualdad” que han proclamado históricamente muchos. Pelan el cobre los que atacan el acuerdo no por su contenido sino por el prejuicio que los invade y que no los deja ver más allá.

De igual forma, quienes increpan a Uribe, dentro del Centro Democrático, por pedir que se superen los tiempos de la estigmatización, demuestran que los insultos son válidos cuando se profieren contra el enemigo pero son ataques injustificados cuando se ejercen contra quienes piensan como uno. ¡Cuánta incoherencia! ¡Cuánta falta de sindéresis!

Este país necesita otra cosa. Necesita un cambio sostenible que solo puede darse si se tienden puentes de entendimiento todos los días y si los debates se hacen con ideas y argumentos y no con epítetos y descalificaciones. La oposición que se ejerce con lealtad suele ser más interesante y más constructiva que la que se desarrolla con perfidia o hipocresía. Por fortuna, en ambos bandos han aparecido figuras que alimentan esta idea sin que ello suponga una renuncia a sus valores o una claudicación a las banderas que legítimamente han defendido por años.

A mí sí me gusta ver a Uribe y Petro dándose la mano o a Petro y Lafaurie compartiendo un bolígrafo con el que firman un acuerdo justo para los propietarios de tierras de buena fe como para el gobierno que quiere beneficiar a miles de campesinos y cumplir un acuerdo que, nos guste o no, quedó entronizado en la Constitución Política de Colombia. A mí sí me gusta que los debates se hagan sobre los temas sustanciales y no sobre los calificativos que se acostumbraron a ponerse unos y otros en el país, reduciendo las discusiones de fondo.

El cambio sostenible no es otra cosa que el que se logra de manera inclusiva y concertada y no el que se impone con fuerza o con superioridad moral. Ojalá ese sea el cambio posible al que podamos llegar y que los que le apuestan a la moderación y el consenso no tiren la toalla.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

