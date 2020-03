¿Para qué sirvió la visita relámpago del presidente Iván Duque a Estados Unidos la semana pasada? ¿Tuvo algún sentido el encuentro entre Duque y Trump? Aunque se trató de un viaje arriesgado porque, en tiempos de campaña gringa, la diplomacia aconseja pasar por debajo del radar hasta que se sepa con certeza quién será el ganador de la contienda, y a pesar de las críticas anticipadas que auguraban un gasto de gasolina inútil en el avión presidencial, la reunión de los presidentes de Colombia y Estados Unidos fue mucho más productiva de lo que las declaraciones públicas dejaron ver.

Duque sabía que unos días después de ese encuentro se publicaría el informe de la Casa Blanca en materia de cultivos ilícitos, y también sabía que, aunque el aumento de las hectáreas no era significativo, los números reflejaban que la lucha contra las drogas en los últimos meses no había sido suficiente para contener el crecimiento de dichos cultivos.



Había que hablar directamente con el presidente Trump para conversar sobre las razones de ese estancamiento y atajar cualquier decisión impulsiva que pudiera llevarnos a un indeseable escenario de descertificación. Lo cierto es que, al final de ese encuentro, Duque lo logró.



Por eso, el tono con el que fue presentado el informe tiene más reconocimientos a los esfuerzos de la Policía y el Gobierno colombiano que dardos y críticas por haber pasado de 208.000 a 212.000 hectáreas. Por eso, lo anunciado en ese comunicado, en vez de contener amenazas y anuncios de recorte en la ayuda, fue más bien un mensaje optimista para redoblar los esfuerzos conjuntos en el combate contra las drogas. Por eso, si uno lee entre líneas, lo que se anuncia de ahora en adelante no es necesariamente más de lo mismo, sino una estrategia que incorporará elementos tecnológicos novedosos que pueden redefinir la lucha contra las drogas entre los dos países.



Si la reunión hubiese sido para dar golpecitos en la espalda nada más, Trump no le habría pedido a Duque que enviara a Estados Unidos de inmediato un contingente con sus hombres de más confianza para sentarlos con los antinarcóticos norteamericanos y comenzar a trabajar de inmediato en un plan que, por ahora, tiene varios elementos reservados pero que, a juicio de algunas fuentes consultadas, camina bien.



Por Washington pasaron en los últimos días Emilio Archila, Rafael Guarín, Miguel Ceballos, entre otros, quienes sostuvieron esas reuniones de altísimo nivel con los delegados de Trump.



Incluso, para no introducir elementos que alteren el proceso de cooperación, el Presidente mantendrá al embajador Francisco Santos un tiempo más del inicialmente previsto en su carta de renuncia.



Por supuesto, el gran desafío para Duque será reactivar cuanto antes la fumigación aérea, respetando los requisitos planteados por la Corte Constitucional. Sin eso será imposible avanzar en los otros componentes mucho más audaces que plantearía la nueva estrategia, y aunque el regreso de la aspersión les ponga los pelos de punta a algunos ambientalistas y exministros de Salud, Colombia ha madurado en esta materia; no hará nada a la brava, y la intervención del alto tribunal constitucional garantiza que los efectos adversos se mitiguen notablemente.



Obvio que, como dice Mauricio Vargas en su última columna, sería mejor una legalización que le quitara el excesivo valor comercial que tiene el tráfico de drogas, para concentrarnos en la prevención y los temas de salud pública, pero mientras el mundo no esté alineado en ese sentido, al Gobierno colombiano no le queda otra que actuar con pragmatismo y audacia.



José Manuel Acevedo M.