Dime por quién votas...

Haga usted el ejercicio con quien tenga más cerca en el momento de leer esta columna: pregúntele por quién votó para el Senado o la Cámara en las últimas elecciones. Si pasan varios segundos –o minutos– sin que le contesten, ¡tranquilo! Las personas que tiene al lado hacen parte de la gran mayoría de colombianos a los que les importa mucho quién será el próximo presidente, pero poco o nada quién llega al órgano legislativo... y así nos va..

Usted mismo, apreciado lector, estoy seguro, con dificultad recordaría los nombres de los políticos por los que votó para el Congreso. Ni hablar de a quiénes les dio su voto en el concejo de su ciudad o la asamblea de su departamento. En este país, de por sí amnésico, la democracia representativa no pegó y, por el diseño mismo de nuestras circunscripciones, es difícil tener proximidad con el dirigente que escogemos para que lleve nuestra voz a la Rama Legislativa, donde se deciden cosas tan importantes como los impuestos que pagamos o las reglas de juego que nos rigen a la hora de desempeñar nuestras labores cotidianas.



Por eso me generó mucha gracia saber que, según una encuesta, el 82 por ciento de los consultados no votarían por los congresistas que aprobarán la reforma tributaria presentada por el Gobierno, como si en un año se fueran a acordar de quién es quién; como si no hubiesen votado ya por los mismos con las mismas, una y otra vez.



Si la gente rechazara de verdad las malas conductas de los políticos en el poder, no habría sido reelegida más de la mitad del Legislativo, cuando, por ejemplo, votaron una vergonzosa reforma de la justicia que se tramitaba en el 2012 y en vez de disminuir las gabelas para los altos magistrados, se las aumentaban. Si los electores se tomaran en serio su voto en el Congreso, les cobrarían a todos los que han sido incapaces de sacar adelante los proyectos más duros para castigar a los corruptos o a aquellos que no les paran bolas a las iniciativas que buscan congelar los salarios de los altos funcionarios del Estado o reducir los largos periodos de vacaciones que tienen. Hemos llegado a tal nivel de incoherencia que los mismos que le piden ahora austeridad al Gobierno son los que a la hora de bajarse sus privilegios como parlamentarios se hacen los locos y dilatan las discusiones o simplemente no se aparecen para votar las iniciativas que buscan que esta situación cambie.



Así que pongámonos serios: el desprestigio del Congreso es directamente proporcional a la mala calidad de los votos que depositamos en las urnas cada cuatro años y a la (poca) reflexión que hacemos antes de marcar la dichosa X en el tarjetón.



Esta elección que se aproxima es particularmente delicada en este sentido. Los congresistas más serios no repetirán porque aspiran a ser presidentes, o porque se cansaron o porque tienen intereses distintos en el escenario electoral. ¿Quién va a llenar esos espacios? Se abre una interesante ventana de renovación, pero también podría ser un peligroso espacio para que se cuelen algunas mafias o lleguen personas dramáticamente mediocres.



¡Ojo con el Congreso en el 2022!, habíamos dicho en una columna anterior, y ahora que los partidos se alistan para integrar sus listas y ante el afán de no perder o aumentar escaños en las dos cámaras, muchos directores de esas colectividades aprobarán sin agüero la entrada de impúdicos politiqueros que son máquinas de votos, pero que de ética y de bagaje intelectual tienen más bien poco. Algún día podremos acordarnos de por quién votamos, y con esa conciencia viva cuidaremos más cada uno de esos votos. Dime por quién votas, y te diré qué clase de colombiano eres...



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo