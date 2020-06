¿Cuáles gestos de paz?

No había cumplido 16 años cuando fue reclutada. Llevaba algunos meses sirviéndoles a los cobardes del Eln que la ponían a hacer oficios varios, hasta que un día la mandaron a instalar una mina antipersona en Murindó, Antioquia. Inexperta en estas lides –como en casi todas cuando uno es un niño con apenas 16–, el artefacto le estalló en las manos en el momento en que lo iba a sembrar, le voló los brazos y le arrebató un ojo. La jovencita se salvó de milagro, pero, como ya no les servía en sus filas, la abandonaron a su suerte y hoy se encuentra recuperándose en medio de las huellas imborrables de una guerra que nunca fue suya.

Igual que esta menor, desde el 2002 hasta el 2020, las autoridades han documentado el reclutamiento de más de mil niños y niñas por el Eln. Ni siquiera en estos meses de pandemia esa guerrilla ha cesado esta práctica criminal. En su octavo informe presentado al Consejo Permanente de la OEA, esta organización advierte que en las zonas donde el Eln hace presencia “se observa que los espacios escolares son utilizados para inducir u obligar a los niños, niñas y adolescentes a que formen parte de su organización”. La Procuraduría, en una denuncia formal presentada el pasado 8 de junio ante la Fiscalía, también ha dado cuenta detallada de eventos que han ocurrido en distintos municipios del país en estos meses de confinamiento, y que involucran a menores. Tanto en Chocó como en Nariño, Córdoba y Norte de Santander, los grupos violentos, incluido el Eln, han reclutado niños “hasta por WhatsApp”, como quedó documentado en un pódcast del periodista Eduardo Briceño en ‘La Silla Vacía’.



El ICBF asegura haber recibido 93 menores provenientes de esa guerrilla en este primer semestre de 2020, con testimonios espeluznantes de esos niños sobre los meses o años en que tuvieron que servir a los propósitos de este grupo al margen de la ley.



El Eln no ha cambiado ni un ápice. Sigue en lo suyo: sembrando terror y fingiendo tener beligerancia política, cuando lo único que les importa a líderes como alias Pablito es el negocio del narcotráfico.



Aunque algunos han señalado como un avance positivo la liberación de varios secuestrados en las últimas semanas, la verdad es que de humanitarias, esas entregas de personas a la Defensoría del Pueblo o al Comité de la Cruz Roja tienen más bien poco. Se trata de oficiales a los que no pueden extorsionar, y, en casos como el de los contratistas que dejaron en libertad el 12 de junio en Arauca, lo que hay detrás es otra historia: los elenos se habrían dado cuenta de que en esas petroleras había intereses de compañías rusas y, para no meterse en líos con ese gobierno, con el venezolano y el cubano, procedieron a sus liberaciones. Insisto: de humanitarios, estos gestos ¡no tienen nada!



En cambio, de lo que no hablan ni los miembros de esa guerrilla ni sus soportes civiles es de casos como el del exalcalde de Alto Baudó Tulio Mosquera, a cambio de cuya libertad siguen pidiendo impúdicamente 3.000 millones de pesos.



Mientras tanto, son dueños del Catatumbo, y aunque por un asunto meramente pragmático se replegaron al comienzo de la pandemia, cuando todas las voces les pidieron prorrogar su cese del fuego unilateral hicieron oídos sordos y lo levantaron sin más. Ahora, con sus células urbanas, querrán impulsar protestas en la calle y acabar estaciones de TransMilenio, que es lo que mejor saben hacer cuando no ponen bombas en centros comerciales y escuelas de cadetes. ¿Y todavía hay gente que habla de que el Eln está mostrando algunos gestos de paz?



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

En Twitter: @JoseMAcevedo