Contra el paro silente

Decía el abogado Luis Guillermo Vélez en una muy comentada y compartida columna, publicada en La República, que “estamos en un paro y no nos hemos dado cuenta (…). Un paro que por silente no deja de ser menos estruendoso. Es el paro del sector productivo del país que desde hace una quincena ha frenado en seco cualquier nueva inversión o proyecto”.



Es verdad que cuando uno habla con algunos emprendedores y empresarios, la palabra con la que describen el momento actual es “incertidumbre” y, con frecuencia, se oye decir “esperemos a ver qué pasa”, cada vez que se despiden y terminan una conversación. Pero eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Peor que una recesión es el pesimismo de quienes son el motor de la economía: los empresarios. De allí que los necesitemos más vigorosos que nunca, deliberantes, críticos sí, pero adelantando planes de inversión, contratando más gente, expandiéndose, demostrándole al Gobierno lo indispensables que son en la construcción de un país más justo y confirmando por qué somos la economía que más crece. Ni paro en las calles ni paro en las empresas. Tenemos que seguir adelante porque este país ha atravesado momentos mucho más críticos y se ha demostrado a sí mismo que nada lo detiene.



Para empezar, convendría que algunos sectores superen el negacionismo en el que se encuentran. Gustavo Petro es el Presidente de la República. Ganó en las urnas y representa a millones de personas que esperan salir de la pobreza, disminuir la desigualdad, ser reconocidas en territorios tradicionalmente ignorados y contar con oportunidades para que sus voces se oigan. Su gobierno está actuando a toda marcha y entendiendo lo que son, representan y proponen, los mecanismos para limitar un poder absoluto e injusto y controvertir al Ejecutivo, en democracia, están creados y deben ser utilizados.



Si la reforma tributaria no nos gusta, ahí están las bancadas que se han declarado en independencia y oposición haciendo su trabajo, como ha ocurrido en los últimos días con Cambio Radical y el Centro Democrático y sus voces deben ser tenidas en cuenta y valoradas sus intervenciones, lo mismo que las de distintos gremios y personas que le miden la temperatura a la economía diariamente como los tenderos.

Pero déjenme insistir en algo: peor que un sistema tributario imperfecto es la huida de unos cuantos o la parálisis de otros que, como bola de nieve, puede tener un efecto multiplicador muy peligroso. Es la famosa profecía autocumplida: regamos tanto el cuento de que las cosas van mal y que nos toca salir corriendo, que terminamos condenándonos precipitadamente cuando de lo que se trata es de salir adelante trabajando en equipo.



Por supuesto que el Gobierno tiene que poner mucho de su parte. Como lo escribí en otra columna, la construcción de confianza debe ser prioritaria y las señales que envíen los ministros no pueden ser erráticas. La interlocución con el sector productivo debe ser permanente, directa y fluida, porque resulta tan importante oír y estimular a quienes trabajan en las empresas como a quienes hacen posibles cada una de esas plazas laborales.



Esta Colombia, que comparado enero y junio de 2021 con el mismo periodo de 2022, aumentó sus exportaciones un 57,4 por ciento o las ventas del comercio al por menor un 18,2 por ciento o la producción real de la industria en un 17,3 por ciento y la ocupación hotelera en un 66,4 por ciento, no puede parar, no puede apagarse, no puede contenerse esperando “a ver qué pasa”. Ni los gobernantes, ni los empresarios ni los ciudadanos podemos dejar de apostarle al optimismo, por difícil que todo parezca.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

