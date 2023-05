¡No y no, señor comisionado, Danilo Rueda! Que el Eln se atribuya el más reciente atentado en Tibú, como lo ha hecho a lo largo de los años con cada acto terrorista que comete, no es un “gesto de responsabilidad”, como lo calificó usted; es otro hecho más de cinismo que no debe tener calificación positiva alguna y que, por el contrario, debería ser repudiado sin bemoles por respeto a las víctimas y porque así tendría que ocurrir en un Estado de derecho en el que la violencia no puede ser tolerada ni matizada por un simple comunicado en el que un grupo de matones asume la autoría de las muertes que provocó.



Lamentablemente su tono ha sido el de la condescendencia y la conmiseración, no con quienes han padecido los horrores de la guerra sino con quienes los siguen provocando, sin importar que este gobierno los haya llenado de garantías para sentarse en inicuas mesas de paz.

Y es que si en una negociación, la contraparte renuncia a serlo, nadie nunca se tomará en serio un proceso de paz y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo ahora.

Va siendo difícil explicarle a la opinión pública por qué a pesar de las casi 600 violaciones del cese del fuego desde el 1.º de enero, el Gobierno apenas interrumpe parcialmente ese falso cese con agrupaciones como el ‘Estado Mayor Central’ o la ‘Segunda Marquetalia’ y por qué no asume un tono más firme en la mesa de negociación con el Eln. ¿Son dos equipos en la mesa conversando o más bien uno que todo lo permite y todo lo perdona, con tal de no incomodar al otro?

Su carta a “don Iván Mordisco” es otra muestra de condescendencia que sinceramente ofende, señor Comisionado. Como implorando comprensión de esos sujetos –que son capaces de matar a cuatro niños indígenas–, usted les intentó explicar que “reconocer errores y las realidades del derecho internacional como que los niños no pueden ser reclutados y solo desde los 18 años pueden vincularse a la guerra no es un capricho de nuestro Gobierno sino una exigencia en el derecho en la guerra”.

Y, a renglón seguido, les dice que “sus quejas y reclamos antes de la existencia del Mecanismo de Verificación y Monitoreo han sido tramitados”. Me pregunto cómo han sido atendidos y “tramitados” los llantos de las madres que han perdido a sus hijos en estos últimos meses y cómo está “tramitando” el Ministerio de Defensa cada una de las extorsiones de las que han sido víctimas los comerciantes que han pagado con su tranquilidad e incluso con su vida, un delito que está creciendo en toda Colombia sin que nadie sienta condescendencia y empatía por quienes sufren de este flagelo.

La “paz total” –que no es un relato periodístico ni un invento de la prensa sino una promesa ambiciosa de este gobierno– no puede lograrse a cualquier costo, señor Comisionado. Ustedes ya lo intentaron, como lo han intentado muchos gobiernos antes que el suyo. Ellos no quieren la paz y así lo ratifican todos los días. Ellos no tienen la condescendencia que usted se la pasa demostrándoles y no están interesados en dar su brazo a torcer porque ya no tienen objetivos políticos, porque no están peleando por el pueblo sino protegiendo su pedazo en el negocio de las economías criminales.

No es tarde ahora para reconocerlo, pero lo será si su oficina sigue mirando para otro lado mientras todo esto pasa o si se limita a rechazar, en comunicados vacíos, cada acto violento sin que venga una ofensiva real que reivindique la libertad y el orden. Oiga al gobernador del Meta. Oiga a la alcaldesa de Bogotá. Oiga a su Policía y Fuerzas Armadas, que piden respetuosamente que les descrucen los brazos para poder actuar. Evite, por favor, que la condescendencia se le vuelva complicidad.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

