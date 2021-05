No usan Twitter; y si lo hacen, es simplemente para darse una vuelta y ver con horror cómo se insultan unos y otros en una red social cada día más aburridora. No salen a la calle a marchar, pues, aunque no les gusta o no terminaron de entender nunca qué era eso de la reforma tributaria, tampoco están interesados en interrumpir sus actividades cotidianas, que les permiten obtener un sustento para ellos y sus familias. Mucho menos tiran piedra ni hacen bloqueos porque reconocen que, aunque hay cosas que están mal y necesitan cambiar, esa no es la manera de lograr las transformaciones que requiere la sociedad. No tienen voceros. Nadie habla por ellos. Nadie los convoca a la Casa de Nariño ni les propone un diálogo nacional.

Están en medio de unas protestas inmarcesibles y la inacción de sus gobernantes. Lo único que sí saben, porque les toca vivirlo en carne propia por estos días, es que, como resultado de esta falta de entendimiento de los extremos, ellos llevan la peor parte y, aunque sean una mayoría silenciosa, no es justo que sigan padeciendo los efectos de un paro que definitivamente se salió de control y los golpea duramente.



Los ‘ensanduchados’, personas de clase baja y media que están mamadas de esta situación, sufren hoy con la reforma tributaria que les aplicaron por derecha los promotores del paro y que es peor que la que se discutía por parte del “país político”, tan desconectado siempre del “país nacional”. Ni 19 ni 21 por ciento. Todos aquellos en los que nadie piensa van al mercado o a la tienda del barrio y si logran conseguir los productos básicos de la canasta familiar, los encuentran con sobrecostos de más del 300 por ciento en algunos casos. Hacen filas en sus motos o en sus carros para lograr tanquear, porque la reforma energética que también lograron los que nos metieron en esto ha implicado una escasez de combustible en casi todo el país.



Y mejor que ni se les ocurra sufrir de enfermedades renales o quedarse sin oxígeno o tener bebés y ser transportados en una ambulancia. Por culpa de estos bloqueos que atentan contra los derechos humanos, pero, sobre todo, que denotan la insensatez hecha país en la que nos convertimos, los ciudadanos inermes tienen que arrodillárseles a camioneros e indígenas para que dejen pasar los insumos médicos que salvan sus vidas. Algunos, como el niño que estaba por nacer de doña Luz Mary Arévalo, ni siquiera implorando piedad lograron llegar a un hospital.



Están secuestrados en sus propios barrios, llenos de miedo e impotencia porque ni ven que el Estado resuelve esta situación ni estarían de acuerdo nunca con que particulares se tomen la justicia por mano propia, pero tampoco saben qué hacer.



De lo que no se han percatado los politiqueros de turno, que creen estar hablándoles a las masas y dirigiéndose a la nación con cada intervención que hacen sin que se los vea en las calles marchando, es que esos del sándwich que no hacen bulla pero que acumulan razones son los que en las urnas pueden darles una sorpresa y castigar serenamente tanto populismo irresponsable que hemos tenido que vivir en las últimas semanas. Esa es la esperanza que queda.



Puede que no les guste este presidente ni su partido, puede que estén buscando todavía quien los represente para el 2022, pero tienen claro que los que le ofrecen a Colombia un modelo como el de Venezuela tampoco son una alternativa que les convenza.



Quien logre hablarles y sintonizarse con los que están en esa horrible mitad, llena de incertidumbre, podrá ganarse sus preferencias y, con suerte, sacarnos a todos de esta realidad de locos que nos está tocando vivir.



José Manuel Acevedo@JoseMAcevedo