Cambio de canciller

En medio de los relevos en distintos ministerios que se anunciaron a finales de 2020, hay uno que el presidente Iván Duque no ha hecho y debería considerar seriamente: un cambio en la Cancillería en un momento crucial para Colombia en el mundo. Ya lo decía la exministra María Emma Mejía en estas mismas páginas cuando resaltaba distintos desafíos en materia internacional con los que tendrá que lidiar este gobierno en su recta final.

El 2021 será el año para repensar la estrategia frente a Venezuela e identificar salidas creativas pero pragmáticas en ausencia de resultados tangibles frente a lo que se ha intentado en el pasado. También será el año para afianzar una necesaria relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos que pase no solo por la inevitable agenda de lucha contra el narcotráfico, sino por los asuntos comerciales en momentos en que se necesita una reactivación económica coordinada globalmente.



Pero a los retos obvios, yo les agregaría un par de elementos de geopolítica que necesitan de un ministerio de Relaciones Exteriores bien conducido, con energía, experiencia táctica y firmeza. En un año de elecciones en la región (Ecuador, Perú y Chile tendrán determinantes certámenes electorales), el modelo político que defiende el presidente Duque tendrá una prueba de fuego definitiva: o los gobiernos que llegan a esos países mantienen una línea coincidente con la de Colombia o se vuelcan hacia una peligrosa izquierda populista que nos dejaría en un escenario como el de 2008, en el que éramos una solitaria isla en medio de un continente tomado por el socialismo del siglo XXI. ¿Están nuestro país y nuestra Cancillería analizando esas posibilidades y jugando de forma inteligente? Y no digo que se trate de interferir en la política de esas naciones, ni más faltaba, pero sí de tener en el radar y en las previsiones que todo puede pasar y saber cómo reaccionar asertivamente frente a lo que ocurra en el contexto regional.



Por último, está la no despreciable tarea de lidiar con Rusia, que quedó ardida con la decisión de solicitar el retiro de nuestro país de dos de sus funcionarios, a quienes abiertamente Colombia calificó de “espías”.



La respuesta recíproca de sacar a dos de los nuestros de Rusia no es todo lo que ese país hará. Quienes entienden del funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU advierten que es allí donde vendrá la represalia de esa potencia contra Colombia, y en momentos en que se avecina la presentación de un nuevo informe de la misión de verificación de los acuerdos de paz, seguramente Rusia se pondrá muy dura contra Colombia.



Con todo esto en mente, uno se pregunta si la señora Claudia Blum será la canciller que el momento requiere, y aunque en las evaluaciones internas del Gobierno le abonen haber sacado adelante la nominación de Mauricio Claver-Carone en el BID, la reelección de Luis Almagro en la OEA y las presidencias pro tempore en las alianzas multilaterales de la región, la verdad es que esos son méritos directamente del Presidente y no de su ministra de Relaciones Exteriores.



Y no se trata de que hable más o menos en los medios de comunicación, frente a los cuales Blum ha resultado bastante esquiva y se ha limitado a la lectura –mala lectura– de uno que otro comunicado. Se trata de que su gestión interna luce errática, de que no hay liderazgo convincente y de que se necesita alguien más sintonizado con las nuevas realidades del mundo.



El Presidente tiene a la mano nombres tan interesantes como el de Sergio Díaz-Granados, Guillermo Fernández de Soto (para mí, el que más conviene en estos momentos), o la propia vicecanciller Adriana Mejía: una mujer discreta pero verdaderamente experta y respetada en todos los foros internacionales. Se necesita un viraje por el bien del Gobierno y, sobre todo, por el bien del país.



