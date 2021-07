Se cumplen 30 años de una constitución que ha tenido grandes aciertos, pero que se ha quedado en el papel a la hora de cumplir muchos de sus mandatos. Una de esas cosas que se dicen pero no se cumplen tiene que ver con el respeto de los derechos de los niños que, según el artículo 44 de nuestra carta política, están por encima de los derechos de todos los demás. Esa prevalencia se vulnera cada vez que aparece un Garavito, un Uribe Noguera o un ‘Manolo’ que abusa de ellos y los deja sin vida, pero también se pisotea cuando los niños son usados para satisfacer reclamos mezquinos o evitar la acción de la autoridad.

Somos rápidos para rechazar a los violadores –y está bien que cada día tengamos más conciencia sobre ello–, pero cuando a plena luz del día instrumentalizan a los menores, los llevan a las marchas, los inducen a los bloqueos, los adoctrinan en las aulas y los ponen a decir cosas que ni ellos mismos entienden, comenzamos a emplear matices para atenuar estas conductas y no nos ponemos de acuerdo como sociedad para decir lo que debería ser obvio: ¡con los niños no, por favor!



Es la “libertad de cátedra”, es la “creación de conciencia ciudadana desde que están pequeños”, es “el derecho de sus padres a llevar a sus hijos a donde les dé la gana”, dicen quienes justifican lo injustificable. Y por esa misma vía terminamos exonerando a los delincuentes que incorporan a sus filas a menores de edad o que se escudan detrás de los niños para evitar que la Policía y el Ejército les caigan.



Con el pretexto de cuidar la vida de los niños, hay, por ejemplo, unos cuantos maestros que en regiones en donde no existe pico de coronavirus o están tomadas todas las medidas de bioseguridad, insisten en no volver a los salones, pero eso sí, cuando los llaman a aglomerarse para protestar o brincar cantando consignas, ahí llegan todos cumpliditos a la cita. Claro, como pueden hacerlo porque al final nadie les va a decir nada o quedará en el olvido, como tantas cosas que pasan en nuestro país, siguen adelante, desafiantes, incumpliendo lo que dice la Constitución.



Lo que ocurrió en el parque de los Deseos, en Medellín, a comienzos de la semana pasada, para no ir más lejos, ya parece noticia vieja. Un grupo de encapuchados entrenaban niños y les daban material para atacar a la Fuerza Pública, y además de un par de trinos de los dirigentes locales y de unos minutos de polémica en los espacios de debate, no existe una sola decisión judicial en firme o un clamor ciudadano compartido para rechazar estos hechos.



El fin de semana, desde Noticias RCN, revelamos unas delicadas grabaciones que están en poder de la Fiscalía. En ellas, alias Richard, infiltrado –según las autoridades– de la ‘Segunda Marquetalia’ en los bloqueos en Cali, habla con una mujer sobre la conveniencia de movilizar a algunos niños en los momentos más álgidos de enfrentamientos con la policía. Por el tono de las conversaciones, los menores a los que se refieren son tratados como simple mercancía. Usarlos o no, saber cuándo es mejor exponerlos y cuándo no es parte de los cínicos diálogos entre los que organizan los actos violentos en las ciudades de Colombia.



Tal vez eso haya ameritado más renglones en el acucioso informe de la CIDH, digo yo. Quizás hayan podido ser tan enfáticos condenando a quienes incurren en estas prácticas como denunciando los abusos del Estado.



El problema, vuelve y juega, es de nuestros fiscales, de nuestros jueces, de los líderes políticos y de los organismos internacionales tan interesados en lo que está pasando en Colombia, pero a quienes suele temblarles la voz cuando deben repudiar este tipo de conductas. Por Dios: ¡con los niños no!



José Manuel Acevedo M.