La ‘sala indisciplinada’ de la Judicatura

¿Sabrán los colombianos que a pesar de que en nuestro país no existen los periodos vitalicios para los magistrados, como sucede en Estados Unidos, dos ‘ilustres’ togados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura están dispuestos a quedarse toda la vida, si es necesario, cuidando sus chanfas contra todo y contra todos? De hecho, ¿sabrá la mayoría de nuestros amables lectores que dicha Sala Disciplinaria debió dejar de existir desde el año 2015, cuando se aprobó la reforma de equilibrio de poderes, y pese a ello sigue vivita y coleando?

Vamos más atrás: ¿se acordarán algunos de nuestros compatriotas, en este país de frágil memoria, de que por esa misma sala desfilaron personajes de ingrata recordación como el exmagistrado José Alfredo Escobar (que recibía botines “de todo su gusto” enviados por el mafioso Giorgio Sale) o el doctor Henry Villarraga, al que le encantaba hablar privadamente con uno que otro coronel frente al cual tenía que resolver tutelas en su despacho y que después terminó renunciando?



¿Les suena un suceso que ocurrió por allá en el año 2012, al que se denominó ‘carrusel’ de las pensiones por la vergonzosa forma como varios magistrados de esta misma sala nombraban por un período corto a sus auxiliares para que estos se retiraran tiempo después con pensiones millonarias?



Seguro que muy pocos tienen estas imágenes frescas, pero, como parte de nuestra función en el periodismo de opinión es recordar de tanto en tanto estos sucesos con la esperanza de que no vuelvan a ocurrir, hoy vale la pena hablar de nuevo de la que en vez de llamarse Sala Disciplinaria debería recibir el nombre de ‘sala indisciplinada’ de la Judicatura. Si uno quiere saber por qué la justicia en Colombia anda mal, basta con asomarse a esta institución para entenderlo todo.



Esa misma sala que se niega a desaparecer, que por más de diez meses estuvo entre ires y venires del Consejo de Estado, sumado a las demoras en la Corte Constitucional que está pendiente de tomar una decisión desde hace más de un año, y un Congreso y un Gobierno que no le han parado suficientes bolas a este tema, vuelve a ser noticia por estos días.



Gracias al trabajo de periodistas como Diana Giraldo, del diario Vanguardia, o Cristina Plazas, de La Fm; Yolanda Ruiz, de RCN Radio, y Maritza Aristizábal y Óscar Ramírez, de Noticias RCN y, por supuesto, gracias a las denuncias de un puñado de mujeres que se cansaron del toqueteo y las morbosidades de sus superiores, hoy sabemos que en esta misma sala el acoso sexual era una práctica silenciosa pero recurrente.



Como nunca les ha importado lo que piense la opinión pública; como para ellos el decoro y la dignidad valen menos que los sueldos que reciben, resolvieron tirarle la pelota a la Comisión de Acusación, sin anunciar una sola investigación interna o pedirles a los denunciados que se hagan a un lado mientras se resuelven estos temas.



Entre tanto, los pomposos y eternos magistrados que componen esa sala de la vergüenza seguirán bloqueando la creación de un órgano disciplinario independiente que de verdad cumpla con el necesario deber de vigilancia de jueces y abogados.



Esta semana debe resolverse en la Corte Constitucional una tutela que es clave para que ese proceso avance. Los magistrados están amenazados por “ciudadanos interesados” que les han hecho saber que, si no se declaran impedidos para destrabar este caso, serán denunciados.



Veremos cuánta valentía y sindéresis quedan todavía en ese alto tribunal para ponerle de una vez por todas un tatequieto a la “sala indisciplinada” de la judicatura a la que no le cabe una irregularidad más.



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo