¿Cuántos más?

Así como el comité del paro asegura que las gotas que rebosaron la copa fueron la reforma tributaria y la reforma de la salud, que por cierto ya no existen, una inmensa parte de la sociedad civil también podría decir que han llegado demasiado lejos los que persisten en bloquear distintas calles y carreteras del país y aquellos que con su silencio y evasivas patrocinan cada uno de esos bloqueos.

Y si hay que decirlo cien veces, lo repetiremos todo lo que haga falta: este no es un asunto de unos ricos que no pueden llegar a sus fincas. Los bloqueos les han quitado la vida a dos bebés en las últimas tres semanas.



El primero, que debía nacer en un hospital de Cundinamarca y no logró llegar porque los que tapaban la vía se lo impidieron, y la segunda, que estaba intubada y necesitaba arribar con urgencia a un centro médico, murió en el Valle, este fin de semana, mientras su padre y la doctora que iban a bordo de una ambulancia les rogaban a los que bloqueaban que les permitieran el paso para recibir la atención de emergencia. A estos criminales que vieron con sus propios ojos a la bebé luchando por sobrevivir no les importó nada y simplemente la dejaron morir.



Una médica cirujana que también tenía programado un importante procedimiento para rescatar a un paciente no llegó nunca a su operación porque a plena luz del día, en una ciudad como Cali que permanece sitiada, la paró uno de esos retenes que se han instalado ilegalmente por estos días; la atracaron, le rompieron el vidrio del carro y la impactaron donde más duele: en su tranquilidad emocional, que le arrebataron desde ese día.



Los bloqueos también han puesto en riesgo la vida de millones de personas de otras maneras. Sigamos hablando de niños. Según el último informe de la Unidad de Alimentos para Aprender, las entidades territoriales han reportado dificultades en recibir y entregar las raciones alimentarias a más de 1 millón 600.000 menores, motivo por el cual la Procuraduría también les está poniendo el ojo a las autoridades encargadas de hacer valer la ley en sus territorios y que simplemente están mirando para otro lado, esperando que el Gobierno Nacional les arregle todos los problemas.



Por culpa de los bloqueos en las ciudades, los padres de familia que después de un año largo parecían decididos a volver a mandar a sus hijos al colegio no lo están haciendo por el miedo que les producen ya no los contagios, sino las piedras que les pueden caer cuando se desplazan de sus casas a las escuelas.



Esa también es una forma de violencia reprobable. Como reprobable es que los políticos y líderes del comité del paro no hayan sido capaces, 28 días después, de decir que no es con bloqueos como vamos a solucionar nuestros problemas y que, por el contrario, hayan legitimado y patrocinado esos taponamientos y les parezca normal hablar de ‘corredores humanitarios’ cuando lo único humanitario sería levantar las barricadas y permitir que los alimentos, el combustible y los pacientes que van en ambulancias puedan llegar a sus destinos.



Les preocupan –como a todos– los 21 millones de pobres que hay en este país, pero no se han dado cuenta, o, lo que es peor, lo saben pero les importa un comino, que por los bloqueos esa cifra pueda acentuarse rápida e irreversiblemente. No han querido reconocer que con esto que nos está pasando, todos estamos perdiendo.



¿Cuántos más, señores de los bloqueos? ¿A los cuántos bebés muertos y campesinos arruinados levantarán sus camiones y palos de las vías para permitir que la vida fluya? ¿Cuántos más necesitan sufrir para que ustedes queden tranquilos con esto que no es protesta, sino violencia?



José Manuel Acevedo M.