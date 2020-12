¡Ojo al (Congreso) 2022!

No es que el Congreso de la República haya gozado nunca de una enorme respetabilidad. De hecho, según la última encuesta de Invamer, la imagen desfavorable del Parlamento colombiano alcanza un 65 por ciento; casi 10 puntos por encima de lo que registraba en mayo de 2017. Sin embargo, aun en los momentos en los que la baja calidad de los congresistas o su dudosa procedencia se tomaron para mal el órgano legislativo, en todo caso había senadores y representantes a la Cámara que les daban altura a las discusiones parlamentarias.

Figurones como Antonio Navarro, Álvaro Uribe, Horacio Serpa y Jorge Enrique Robledo llegaron a compartir curules en el mismo periodo, lo que hablaba de una interesante y muy plural representación de la sociedad colombiana en el Congreso. En este último tramo también han despuntado nombres de jóvenes que han sorprendido por la seriedad de sus intervenciones.



El problema para el 2022 es que varios de esos congresistas que hoy enriquecen el debate han anunciado que no repetirán. Mal contados, hay una decena de personajes representativos en el Congreso que no volverán. Rodrigo Lara, Iván Marulanda, Ángela María Robledo y los propios Uribe y Petro seguramente ya no estarán. Si Paloma Valencia decide jugársela duro por la presidencia, no aceptará una curul en el Senado como premio de consolación. Del otro lado del espectro, Jorge Robledo o el propio Alexánder López también podrían terminar abandonando el Senado. Ni qué decir del espacio que dejarían jóvenes parlamentarios como Juanita Goebertus o Gabriel Santos, si decidieran definitivamente no aspirar.



Uno puede estar de acuerdo o no con ellos, pero cada cual tiene un reconocimiento y trayectoria que merecerían ser reemplazados con nombres frescos, renovados y, sobre todo, honorables. Lamentablemente, la política electoral de nuestro país nos ha demostrado que cuando creíamos que no podía haber una mayor pauperización de las cualidades de nuestra dirigencia, aparecen los lagartos, los herederos de las mafias, las hermanas e hijos de convictos que replican las malas mañas de sus funestos antecesores.



Mientras tanto, el país se engolosina con las precandidaturas presidenciales, dejando de lado la relevancia que debería tener el Congreso en una democracia. Las reformas rural, pensional, política y de la justicia tendrían que tramitarse durante los próximos años. Habrá ajustes tributarios, leyes para adaptar los nuevos servicios tecnológicos y de economía colaborativa y discusiones que tocan los derechos civiles que, con suerte, se abordarán en el periodo que comienza en 2022. ¿Vamos a dejar todo eso en manos de unos congresistas cualesquiera, a los que les queden grandes los zapatos de los buenos que ya no repetirán?



¿Dónde están los sectores independientes apostándole desde ya a tener listas verdaderamente decentes y promover nuevos liderazgos para ocupar esas curules? ¿En qué andan los partidos que deberían estar potenciando nombres de figuras limpias de todo cuestionamiento? ¿Qué está haciendo el sector empresarial para identificar políticos que valga la pena financiar y que defiendan la iniciativa privada y las libertades económicas?



Con tanto populista suelto queriendo llegar a la presidencia y con tanto votante confundido que puede efectivamente dar ese salto al vacío, yo sí quisiera tener un Congreso sólido que sea capaz de parársele en la raya a alguno de esos loquitos que puedan quedarse con la Casa de Nariño. El momento para pensar en esos nombres y promoverlos alrededor de las ideas que valen la pena es ahora, pero tal parece que en este país hiperpresidencialista valiera huevo la conformación del Poder Legislativo... Y así nos va...



José Manuel Acevedo