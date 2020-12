¡Que paguen ellos!

En Colombia hay 2.252 procesos contra funcionarios que actuaron de mala fe y por cuenta de cuyas embarradas o actuaciones dolosas la nación tuvo que pagar millonarias indemnizaciones a terceros que sufrieron daños por culpa de una o varias entidades estatales. Es lo que se llama una acción de repetición que está consagrada en nuestra Constitución Política y de la que se echa mano muy poquito a la hora de poner a responder a quienes causaron un daño obrando como agentes estatales.

Este tipo de acciones solo constituyen el 7,8 por ciento del total de los procesos judiciales que lidera el Estado. No obstante, esta herramienta debería usarse sin pena cuando está probado que hubo acciones malintencionadas de algunos servidores y así evitar que el Estado –es decir, usted y yo, apreciado lector– tenga que pagar de nuestro bolsillo por la mala fe de otros.



Pensé en estas cifras y en otras como que existen pretensiones económicas por más de 55 billones de pesos contra la Fiscalía General por causa de privaciones injustas de la libertad, al conocer la noticia de que el Consejo de Estado ordenó una indemnización a favor del almirante Gabriel Arango Bacci por el montaje del que fue víctima.



Y es que no puede ser que varios años después de que fuera absuelto y ordenadas unas investigaciones contra sus perseguidores, no exista un solo condenado de alto nivel que esté respondiendo por la conspiración que llevó al almirante a estar detenido durante 18 meses. El balance hasta hoy es que, de los tres falsos testigos, uno fue asesinado, otro es prófugo y uno más fue condenado a ocho años sin que se sepa con claridad de dónde vino la orden de armarle el falso dosier criminal a Arango Bacci.



Cuando en 2009 se declaró la inocencia del almirante, la Corte Suprema de Justicia habló de un proceso que había sido orquestado deliberadamente para enlodar su buen nombre y ordenó investigaciones contra el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos y el almirante Guillermo Barrera, comandante de la Armada.



Por años, el caso de Santos pasó de agache en la Fiscalía y frente a Barrera se supo que durante la administración de Eduardo Montealegre se ordenó el archivo de esa investigación. En conclusión, ningún pez gordo ha respondido por semejante injusticia y, en definitiva, seremos los colombianos los que tendremos que desembolsillar casi 700 millones de pesos para responderle a Arango Bacci por la afectación que efectivamente se le causó.



Será esta la primera conspiración en la historia que se arregló sola, que nadie planeó ni ejecutó, ante unas autoridades judiciales que ahora saldrán a decir que fueron engañadas en su buena fe por un cúmulo de casualidades del destino. ¿Será posible que a nadie le llame la atención, como lo ha dicho el propio Arango, que fue el mismísimo director de contrainteligencia de la Armada en esa época quien llevó a la Fiscalía a uno de los falsos testigos? ¿No ameritaba ese solo hecho una investigación seria para establecer por qué los propios oficiales de la cúpula estaban tan interesados en fregar a Arango Bacci y respondiendo a órdenes de quién?



No. Más que la plata, como ha dicho Arango, necesitamos la verdad. La Fiscalía tiene que tomarse en serio la posibilidad de una acción de repetición contra los que ordenaron alegremente la detención del almirante y contra los que se hicieron los locos para encontrar a los responsables del montaje. ¡Que paguen ellos y no los colombianos, que nada tuvimos que ver con los malintencionados desquites personales de otros!



José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo