Mijitos, ¡pilas, pues!

La frase del gran Rigo les pega divinamente a los nuevos mandatarios regionales. ¡Pilas, pues, alcaldes y gobernadores, porque si bien varios de ustedes arrasaron en sus ciudades recogiendo el voto castigo contra el Gobierno Nacional, ser ‘antipetro’ no los hará buenos gobernantes ‘per se’ y la gente les está pidiendo más, mucho más, que eso!

Sus 100 primeros días no serán iguales que los de antes. En Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena o Santa Marta, los discursos del “cambio” se impusieron y generaron enormes expectativas entre los electores. La vara está muy alta y tendrán que enfrentarse a la impaciencia que suele acompañar a la ciudadanía desesperada que pide resultados ya.

Aunque en tres meses y tanto es difícil lograr transformaciones estructurales, las victorias tempranas serán determinantes, lo mismo que la manera en que los nuevos mandatarios logren comunicar con eficiencia lo que hacen. Esto me lleva a pensar que aunque en ciudades como Bogotá la designación de verdaderos técnicos en las secretarías es un acierto de Carlos Fernando Galán, no se puede descuidar la conexión popular y tanto el alcalde como los preparados jefes de cada dependencia tienen que volcarse a las calles para arrebatarles el discurso popular a los jefes de oposición, que harán todo lo posible por sabotear las realizaciones de quienes no piensan como ellos.

Y sí. La seguridad es factor explicativo de su elección en la mayoría de capitales colombianas. En Barranquilla hay que ocuparse prioritariamente del fenómeno de la extorsión y en Cali, en recuperar el orden basado en el Estado de derecho. En esta última ciudad como en Medellín los cortes de cuentas con las administraciones pasadas sí que son necesarios porque el descuaderne es bravo y si no enteran a los ciudadanos sobre lo que encontraron, seguramente después cargarán con esas culpas.

Vuelvo a Rigo: pilas, pues, mijitos, con creer que los ciudadanos se olvidaron de las agendas sociales por las que votaron mayoritariamente en 2022. El reto que tienen es demostrar que aprendieron la lección e incorporaron en sus planes de gobierno la lucha contra el hambre y la pobreza extrema, la educación sostenida y, en lo posible, gratuita, para los sectores más vulnerables; temas que no pueden seguir siendo parcelas exclusivas de ciertos sectores. Todo esto les tiene que importar y tienen la enorme oportunidad de demostrar que ustedes sí saben ejecutar y resolver estos problemas que mueven, con razón, a cientos de marginados en esta sociedad.

Aquellos que cuentan con el visto bueno del Gobierno Nacional, aprovechen el chance y piensen en proyectos realizables en sus regiones con el guiño y los recursos del Estado central. Entre tanto, los que no gozan del cariño del primer mandatario o lo han confrontado en el pasado reciente, recuerden que ya no son candidatos sino gobernantes en ejercicio y administren esa relación con inteligencia política. El que pelea sin dar soluciones pierde.

Y, en medio de las dificultades por las que atravesaremos en la economía nacional, ustedes, en todo caso, tienen el chance de generar confianza en sus regiones y motivar a las empresas locales a no rendirse, a seguir generando empleos a partir de la seguridad jurídica y física que tienen la obligación de promover en sus terruños.

Finalmente, alcaldes y gobernadores de zonas críticas en materia de orden público: no se queden callados; denuncien ante la comunidad internacional cada masacre y cada desatención de las autoridades responsables. Los colombianos tenemos que pararles bolas a estas regiones y no dejarlas solas.

Mijitos, ¡pilas, pues!, que la mayoría de colombianos son como Rigoberto Urán: buenos, echados pa’lante, emprendedores y están esperando mucho de ustedes, los nuevos gobernantes de Colombia.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

