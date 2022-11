¿Más presidente que gobierno?

Al cumplirse tres meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, la reconocida encuestadora europea GAD3 ha publicado los resultados de una amplia encuesta realizada en todo el país para ‘Noticias RCN’. En una escala de 0 a 10, el Presidente obtiene una calificación promedio de 6. Al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le ponen un 5,7, mientras que a la ministra de Minas, Irene Vélez, le asignan una nota de 4,6 sobre 10.

Para no haber cumplido los primeros 100 días de gobierno, al Presidente le va bien en su calificación, lo mismo que a su ministro de Hacienda. Sin embargo, cuando la encuestadora consulta a los colombianos sobre el nivel de satisfacción con la gestión del equipo de gobierno, la opinión se divide y deja ver un cierto inconformismo: el 39,4 por ciento se siente entre insatisfecho y muy insatisfecho. El 24,5 por ciento dice no sentirse ni satisfecho ni insatisfecho, y un 34,2 por ciento se declara entre muy satisfecho y satisfecho.

Sin duda, al presidente Petro, en particular, le va mejor que al Gobierno en general, y ese es un punto que no se puede soslayar. Algo parecido le ocurrió cuando fue alcalde. Mientras su imagen se sostenía en los sectores afines a su estilo e ideología, el gabinete distrital nunca terminó de cuajar. Hubo renuncias tempranas y desaciertos en algunos de los nombramientos que hizo; y, a juzgar, por la opinión de la gente, en estos primeros 100 días de mandato también va quedando claro que hace falta trabajar en el engranaje del gabinete y no estaría de más evaluar algunos de los nombres de las personas que lo acompañan en el arranque de un año ciertamente desafiante como será el 2023.

El primer mandatario tiene que ser muy juicioso en el análisis que haga frente a temas sensibles FACEBOOK

TWITTER

La encuesta también arroja resultados interesantes en cuanto tiene que ver con las polémicas del momento y le da pistas al Gobierno sobre dónde está la opinión mayoritaria en algunos asuntos cruciales para el futuro del país. Por ejemplo, el 59 por ciento de los consultados están en contra de que se suspendan la exploración y explotación de petróleo, carbón y gas. El 51 por ciento no está de acuerdo con eliminar las EPS y que los servicios de salud queden completamente en manos del Estado. El 50,6 por ciento se muestra en contra de desmontar el Esmad y, ojo a esto, el 57 por ciento se muestra en desacuerdo con que miembros de la primera línea que estén investigados o hayan sido juzgados reciban algún tipo de indulto.

En este sentido, el primer mandatario tiene que ser muy juicioso en el análisis que haga frente a temas sensibles como los anteriormente mencionados y entender que las señales que algunos de sus funcionarios dan no necesariamente son bien recibidas por la mayoría de los colombianos. Aquí, de nuevo, se requiere un liderazgo fuerte del Presidente para alinear los propósitos de gobierno y las declaraciones de sus colaboradores, porque lo peor que les puede pasar a él y al país es que el jefe de Estado vaya por un lado y sus ministros cojan por otro.

Finalmente, en cuanto tiene que ver con “la paz”, los resultados también son muy interesantes: si bien el 71 por ciento está de acuerdo con volver a sentarse a dialogar con el Eln y el 59 por ciento cree que hay que volver a intentarlo con las disidencias de ‘Iván Márquez’ e ‘Iván Mordisco’, al 57 por ciento no le suenan del todo las gabelas y los beneficios judiciales para estos grupos, y el 79 por ciento no concuerda con la idea de que estas organizaciones criminales se queden con un porcentaje de sus bienes ilícitos después de negociar con el Estado. Salida negociada, sí, pero no a cualquier costo, pareciera la conclusión de la mayoría de encuestados.

Así las cosas, los primeros 100 días de un gobierno deben servir para mostrar lo que se ha hecho, pero también para reflexionar sobre lo que va mal y ajustar.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO aquí)