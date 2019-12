Lo que nos dejan los conciertos

¿Se acuerdan de las épocas no muy lejanas en que para ver artistas de talla mundial en Latinoamérica había que ahorrar todo el año para poder llegar a Ciudad de México, Buenos Aires o Santiago, que eran las únicas capitales de la región que visitaban Madonna, U2 o Maroon 5?

No tenía nada de raro, en realidad, porque hasta hace un año Bogotá no contaba con una infraestructura decente para albergar este tipo de eventos. O era el estadio El Campín o era el parque Simón Bolívar. En ambos casos, si llovía, la gente salía lavada de cada espectáculo y llena de lodo –si no con una pierna fracturada– por causa de los charcos que se arman en el mencionado parque. El sonido siempre fue precario en un lado y el otro; la grama del estadio se veía afectada, por más protección a la que se comprometieran los empresarios, y la capacidad visual de los asistentes que pagaban las boletas más económicas era francamente deplorable.



El milagro se hizo posible, y, en medio de críticas de políticos populistas que en su momento decían que la APP que se había hecho con la compañía Movistar para rescatar el coliseo cubierto era una enajenación inaceptable del patrimonio público, el alcalde Enrique Peñalosa se la jugó por sacarla adelante no para favorecer a unos privados indolentes, sino para garantizarle a la capital lo que, en efecto, ha ocurrido todo este año y seguirá ocurriendo cada vez con más fuerza en los años que vienen.



Los conciertos de altísimos estándares que han llegado a Colombia de la mano de personajes mundialmente reconocidos, como Lenny Kravitz, André Rieu, Sting o el show de magia de The Illusionists les han traído a sus fans la dicha de no tener que moverse para poder verlos, pero sobre todo le han traído a la economía colombiana una inyección de dinamismo, y es una de las buenas noticias que nos deja este 2019.



Que con cada concierto se generen 800 empleos temporales, que los organizadores de estos eventos ya no se quiebren por falta de quorum sino que, por el contrario, no exista solo una, sino varias fechas con un mismo cantante muestran un momento de ebullición de lo que llaman economía naranja.



Son más de 65 presentaciones en un año, más de 500.000 asistentes y una vitrina que, entre otras, están teniendo nuestros artistas, que antes eran más profetas en el exterior que en su propia tierra. Morat, Sebastián Yatra, J Balvin, Maluma, Fonseca o Silvestre Dangond han pasado varias veces por el escenario bogotano de conciertos, llenándolo hasta las banderas. Ni qué decir de Carlos Vives, cuyas 5 fechas congregaron a más de 50.000 personas. Vives, sea dicho de paso, es el impulsor de varios artistas jóvenes que compartieron escenario con él, pero es, en últimas, la síntesis de todos ellos. Un estandarte de la cultura nacional que este año pudo hacer lo que hizo gracias a un ambiente positivo en este sector de la economía.



Por supuesto que seguimos llenos de problemas, que nos falta mucho para acabar con la inequidad que les podría permitir, por ejemplo, a cientos de jóvenes de escasos recursos ir algún día a un show como estos. Sin embargo, este país nos da muestras todos los días de que no estamos tan mal como pensamos, que existen enormes oportunidades por delante y líneas de inversión que son a la vez negocio, cultura, arte y entretenimiento.



El Movistar Arena y otros escenarios en varias ciudades del país se seguirán llenando en 2020 si creemos que no somos el país de todos los males y si vemos, por una vez, el vaso medio lleno y no medio vacío. ¡Feliz año para todos!

@JoseMAcevedo