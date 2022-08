¿La hora de los jóvenes?

Si hay un sector poblacional con las esperanzas fincadas en el nuevo gobierno, ese es el de los jóvenes. Sus voces se hicieron sentir durante el paro nacional, pero, sobre todo, se expresaron en las urnas en las últimas elecciones incidiendo de manera determinante en el resultado final. Gustavo Petro les prometió oportunidades, los puso a soñar con ser parte de lo que él llama “potencia mundial de la vida” y les habló de acceso real a la educación y al empleo.

Ojalá les cumpla y priorice las políticas públicas enfocadas en la población menor de 29 años, porque lo cierto es que la cosa en Colombia no pinta bien para la juventud: según un reciente estudio adelantado por la Fundación Corona y Global Opportunity Youth Network, de los 11,5 millones de jóvenes en edad de trabajar que hay en Colombia, el 51 por ciento no tiene estudio y tampoco trabajo.



Solamente en Bogotá, donde vive el 16 por ciento de la población joven del país, el 37 por ciento está por fuera del circuito educativo y no cuenta con un empleo. El panorama empeora cuando se habla de mujeres jóvenes y es todavía más crítico cuando se analizan las estadísticas entre migrantes venezolanos en nuestro país: el 69 por ciento de esos jóvenes están excluidos definitivamente de la educación y de las posibilidades de una ocupación laboral formal.



Como si fuera poco, otro estudio recientemente revelado muestra una situación silenciosa pero en extremo preocupante que afecta a la juventud. De 1.350 jóvenes encuestados por el Ceinfes, entre los 12 y los 17 años de edad, más del 80 por ciento confesó haberse sentido “constantemente agobiado y en tensión en las últimas semanas”, el 30 por ciento considera que no está teniendo un rol útil en la vida y, ojo a esto: el 70 por ciento admite que se ha sentido deprimido.



En resumen, tenemos una juventud cargada de problemas de salud mental, sin oportunidades claras y con políticas públicas desarticuladas que, en el mejor de los casos, ofrecen matrículas gratuitas para ciertos programas educativos, pero no son capaces de proveer de trabajos estables a quienes terminan su ciclo educativo, con lo cual nos quedamos a mitad de camino.



Seguimos insistiendo en carreras que, con todo respeto, ya cumplieron su cuota de profesionales en el mercado y descuidamos programas técnicos que formen personas para oficios en los que sí hay empleo y que permitirían que la sociedad se desarrolle en áreas valoradas a nivel mundial. Los subsidios no son la solución en estos casos y, como admite el propio director de Planeación designado, César Ferrari, la alternativa no es el asistencialismo, sino la creación de empleo efectivo, especialmente para la gente joven, a la que hay que sacudir y dotar de herramientas reales para su inserción en el mundo laboral.



Entre todas estas graves falencias, no parece haber líderes políticos ni funcionarios recién estrenados que tengan suficientemente clara la película. En vez de ir por ahí gritándoles a los empresarios que son ‘tacaños’, uno esperaría de la nueva ministra de Trabajo un plan serio de empleabilidad juvenil que incluya, precisamente, al sector productivo colombiano y permita pensar en un ambicioso programa de las “3-E”: educación, empleo y emprendimiento. De otra manera, será imposible que la situación cambie en el mediano plazo y las expectativas de quienes votaron en la última elección se verán irremediablemente truncadas si no se diseña un plan de choque con dientes de verdad para bajar la ebullición que se percibe en el ambiente.



Si esta es la hora de los jóvenes, ¡que se sienta y se materialice con programas concretos y no apenas con alusiones constantes en discursos inspiradores pero vacíos de contenido y respuestas de verdad!



JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.



