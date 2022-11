La hora de la solidaridad

Cuando días antes de su posesión le preguntaban al ahora presidente qué era lo más difícil del arranque de gobierno, Gustavo Petro no dudaba en contestar: “Me preocupa la recesión mundial y que, para noviembre, este país estará inundado”. Razón no le faltaba. Ya estamos en noviembre, y los muertos que deja el invierno en Colombia superan los 200. Las casas afectadas o completamente destruidas por el agua y el barro son más de 5.000. No hay región del país que se haya salvado de las lluvias intensas, y la Cruz Roja Colombiana tasa en 800.000 los colombianos que de una u otra manera se están viendo afectados por esta cruel temporada.

Este puente, Bogotá y La Calera vieron cómo una tormenta terminó en tragedia. Dos personas perdieron la vida; casas que parecían bien cimentadas acabaron enterradas; carros que se guardaban en parqueaderos, que parecían seguros en el norte de Bogotá, se echaron a perder, y la idea de que los desastres pocas veces llegan a la capital quedó completamente revaluada por causa de lo que terminó ocurriendo.

Pero el golpe más duro se lo han llevado, sin lugar a dudas, las regiones. ¿Qué tal lo que ha pasado en Piojó, Atlántico, o en Piedecuesta, Santander, o en La Mojana –siempre tan afectada– o en el Catatumbo, en Norte de Santander, o en La Guajira o en Cartagena, para no ir tan lejos?

Este invierno está siendo tan duro como aquel de 2011 que causó terribles estragos y llevó al presidente Juan Manuel Santos a decir: “La maldita Niña ha sido el karma de mi gobierno”. Seguramente los 2 billones destinados por el actual gobierno se quedarán cortos. En aquel momento se necesitaron, en la fase más dura, casi 7 billones para salir del lío, y tampoco fueron suficientes para superar condiciones estructurales que todavía se encuentran activas en zonas del país en las que con cada lluvia se reviven las tragedias.

La prueba ácida de la eficiencia de la Unidad de Gestión del Riesgo y de los ‘padrinazgos’ de los ministros con los departamentos de Colombia llegó más rápido de lo esperado, y prontamente veremos si el Gobierno responde bien a un desastre como el que estamos enfrentando con buenas capacidades gerenciales y las herramientas legales con las que cuenta. Lo cierto es que la responsabilidad no solo es de los alcaldes, de los gobernadores o del Presidente.



Si hay un momento para ser solidarios, es este, por causa del invierno, y si fuéramos medianamente sensatos, dejaríamos a un lado la política y los desafectos frente a los líderes nacionales que nos conducen y nos enfocaríamos en sacar adelante este país de una crisis que nos está tocando con dureza a todos y que, según algunos pronósticos desalentadores, podría extenderse hasta marzo del año entrante.

No tengo duda de que las empresas privadas estarán ahí, como siempre que se las ha necesitado, y así hayan terminado castigadas, una vez más, con la reforma tributaria, los empresarios levantarán su mano, como lo han hecho cuando el terremoto del Eje Cafetero o más recientemente con el desastre de Mocoa o con la pandemia, y harán una labor formidable ayudando con lo que puedan en unas circunstancias económicamente tan complejas como las que ahora vivimos.

Pero esta coyuntura requerirá el compromiso individual de los colombianos; las donaciones contantes y sonantes que podamos darles a entidades como la Cruz Roja o el Banco de Alimentos, que hacen encomiables labores. Estoy seguro de que los medios de comunicación también estamos listos para ayudar y algunos ya lo estamos haciendo. La hora de la solidaridad es esta, y también la de la reflexión sobre lo que está pasando con el cambio climático que nos ha traído hasta aquí. Sin dogmatismos y con responsabilidad. Y usted, ¿qué está esperando para ayudar?

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

