Colombia está histérica

La afirmación no es mía sino del expresidente Juan Manuel Santos, quien la pronunció en su intervención en el congreso de Asobancaria en Cartagena. La expresión de Santos vino acompañada de un llamado a la búsqueda de consensos, a la moderación y a la serenidad en tiempos en los que parece que por todo se grita, por todo se reclama y por todo se pelea. Por supuesto que pensar y opinar distinto siempre será saludable, pero cuando las diferencias se tramitan con histeria, no hay manera de identificar puntos de encuentro, de llegar a acuerdos y de serenarnos para seguir adelante.

Y no es solo cuestión de políticos sino de las conversaciones ciudadanas; las que se dan en un almuerzo familiar, entre compañeros en las oficinas o las que se sostienen en las redes sociales. En la mayoría de ellas, pareciera que no estuviéramos interesados en construir espacios seguros para el diálogo, porque nos acostumbramos a opinar siempre desde la bilis y porque disfrutamos con la histeria colectiva y la alimentamos como una extraña forma de supervivencia en nuestro país. Acostumbrarnos a ese tono es la manera segura de perpetuar ciclos de violencia, por eso no podemos normalizar la histeria como mecanismo de defensa frente a todo lo que nos pasa.

Permítanme entonces valorar en esta columna algunos gestos de los últimos días que podrían bajarle un par de rayas a la polarización y resaltar expresiones que sirvan en la construcción de disensos saludables, es decir, de aquellos que puedan manifestarse en civilidad y resolverse con respeto.

Nuestros líderes deberían dar ejemplo y convocar a la cordura. Lo hizo Santos en su discurso citando a George Washington, pero también el fiscal general, Francisco Barbosa, cuando pidió respeto por la institución presidencial, rechazó cualquier intento de golpe, duro o blando, e insistió en la necesidad de un diálogo respetuoso entre las ramas del poder público. En tono sereno, aseguró que seguirá investigando todo aquello de lo que se habla por estos días y que debería concluir en una verdad judicial inobjetable, porque así lo estamos esperando muchos colombianos.

En esa misma asamblea del sector bancario y financiero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, también insistió en el respeto por la soberanía judicial y, en un momento definitivo como el que vivimos, los jueces pueden ayudar inmensamente a trazar líneas rojas, a poner límites y a moderar, con sus pronunciamientos en derecho, la agitada realidad nacional, como árbitros que son de las disputas más álgidas que estamos viviendo. Sus actuaciones independientes de los últimos meses frente a congresistas, al Contralor y al Poder Ejecutivo son muestra de que esa imperfecta democracia goza, en todo caso, de cabal salud.

Casi al tiempo en que se produjeron aquellas expresiones, la vicepresidenta Francia Márquez me decía en una entrevista para ‘Noticias RCN’, hablando de la necesaria reconciliación, que estaba dispuesta a tomarse un agua de panela en el norte del Cauca con una de sus más duras críticas, la senadora María Fernanda Cabal.

Por eso digo que, en medio de toda la histeria de las últimas semanas o, mejor, de las últimas décadas, aparecen rayos de sensatez a los que los medios de comunicación deberíamos prestarles más atención. A esta Colombia histérica le sirve que Petro y Uribe se respeten, como hasta ahora; le ayuda que los gremios llamen a la mesura, le funcionan las alianzas público-privadas y le serviría también que la senadora Cabal le contestará con un sí a la invitación que le ha hecho la Vicepresidenta. ¡Ayudemos todos a bajar la histeria nacional!

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

