Economía popular

Va ser difícil para algunos seguir sosteniendo la tesis de que “el gran capital” es el verdadero enemigo del cambio. Cada vez que el presidente Petro ha solicitado que el sector productivo envíe señales para acompañar su intención de favorecer al pueblo, los empresarios han respondido con prontitud y han reivindicado lo que ya venían haciendo sin que nadie se lo pidiera.

¿Un salario mínimo concertado, por fuera de la ortodoxia? ¡Aprobado! ¿Una baja de las tasas de interés de la banca privada? ¡Hecho y replicado por casi todas las entidades financieras! ¿Que no es suficiente? Hace apenas una semana, vino un segundo envión de varios bancos (y ojalá sigan así).

¿Y qué tal una rebaja real de los precios de los alimentos, sobre todo de aquellos que hacen parte de la llamada canasta familiar?... Más se demoró el Presidente en plantear la iniciativa que grandes superficies como Ara, el Éxito y Olímpica en mostrar lo que ‘motu proprio’ ya venían haciendo y ampliar sus ofertas para que los bolsillos de los consumidores sientan los descuentos de verdad. Y del precio de las carnes, ¿qué? La asociación de frigoríficos respondió inmediatamente que arranca un descenso de esos valores.

¡Ah, pero los dueños de las tierras, sobre todo de aquellos terrenos improductivos, no quieren que se las toquen y así nunca llegará la igualdad al campo!, dicen ciertos “poseedores de la verdad” en Twitter. Lo que no reconocen es que Fedegán está cumpliendo: el 11 de mayo, el Gobierno entregó en Sucre las primeras tierras adquiridas en virtud de los acuerdos y, según el presidente de la agremiación, José Félix Lafaurie, están avanzando con ofertas por 500.000 hectáreas en las zonas priorizadas. Aquí no sobra preguntarse qué está pasando, entretanto, con las 99.000 hectáreas ya en poder de la SAE y en qué van más de 300.000 cuyos procesos de extinción de dominio siguen en veremos, pero lo cierto es que los actuales propietarios de la tierra también han reaccionado al llamado del Gobierno.

“Sí, pero en sitios como el Cauca esas transferencias de tierras a indígenas y negros son pura cháchara y no hay plata para luego ponerlas a producir en favor de esas comunidades”, dicen otros para justificar su discurso de lucha de clases. Allá también, a pesar de las complejidades, de las relaciones entre unos y otros, y de los conflictos sociales no resueltos por décadas, están pasando cosas importantes que involucran a los principales ingenios y de las que el país tendrá seguramente noticias esta misma semana.

Los empresarios están, una vez más, con la camiseta puesta. Mejor dicho, nunca se la han quitado. Si existe una lección de economía popular y de fraternidad, esa es la que está desplegando el sector productivo colombiano, y el Gobierno debería reconocerlo sin ambages porque solo mediante esfuerzos público-privados este país encontrará la senda del crecimiento y la reconciliación. Así se lo pregunté a Gustavo Petro en una reciente entrevista, y aunque él sigue teniendo algunas preocupaciones respecto del ritmo con el que avanza el asunto de las tierras, terminó reconociendo que se puede dar un entendimiento material entre empresarios y Gobierno para que Colombia progrese.

Esas mismas consideraciones tendrían que tenerse en cuenta en el trámite y la discusión de la reforma laboral que, como está planteada originalmente, afecta esencialmente a los pequeños y medianos negocios pero que, con algo de diálogo y escucha activa del Gobierno, puede mejorarse. De esto, de todo esto, se trata, de verdad, la economía popular.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

