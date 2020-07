Colombia necesita volar

Los populistas dirán que se trata de subsidiar a unos cuantos ricos o de meterles plata de los colombianos a aerolíneas con capital extranjero o de garantizarles las utilidades a unos grupos económicos que, en cualquier caso, están perdiendo plata como todos en estas épocas difíciles. Sin embargo, garantizar que podamos volver a volar en condiciones seguras en el corto plazo es permitirle al país que no se pierdan más puestos de trabajo, que la competitividad no acabe de destruirse y que los sectores que dependen de que la operación aérea vuelva a funcionar –como el gastronómico, turístico y el del comercio– encuentren una pequeña opción de supervivencia en medio de la peor crisis que nos haya tocado vivir como humanidad.

Por eso, supeditar la puesta en marcha de los proyectos piloto para reactivar la operación de los aeropuertos a que exista una vacuna o a que los casos de contagio desaparezcan, como lo han planteado algunos alcaldes, es irreal e irresponsable.



Vamos a las cifras: Colombia cuenta con 68 aeropuertos de aviación comercial. En el país operan actualmente 40 aerolíneas. Las proyecciones indican que las pérdidas de este sector estarían en el orden de los 3.500 millones de dólares.



Si usted piensa que salvar el sector aeronáutico tiene la única finalidad de favorecer a la empresa en la que trabaja la hermana del presidente Duque o girarles un par de cheques a unos millonarios extranjeros con una flota de aviones parqueados, es porque no es consciente de que de esta cadena dependen millones de colombianos.



Para empezar están los 285.000 ciudadanos cuyos empleos directos e indirectos hacen parte de este sector. Y qué tal los más de 75 millones de pasajeros que se mueven por nuestra red aeroportuaria (35 millones de ellos solamente en el aeropuerto El Dorado). Unos irán de paseo pero otros, de trabajo, y varios más por necesidades urgentes que les implican estos desplazamientos, así que no solo los ricos viajan por placer y para importarnos el coronavirus, como llegaron a decir ramplonamente algunos.



Además, el 90 por ciento de ese comercio electrónico que apenas estamos descubriendo en Colombia con eventos como el del pasado día sin IVA se materializa en entregas que solo pueden concretarse si hay aviones que transportan estas mercancías.



Habría también que leer los estudios de Cotelco, según los cuales anualmente el sector hotelero genera ingresos por 14,4 billones de pesos, lo cual significa que cada mes de cierre de actividades hay una disminución de ingresos por 1,2 billones y cerca de 110.000 empleos en riesgo. Es obvio que sin aviones no hay hotelería que valga o restaurantes que puedan seguir en pie.



¡Y, sí! Hay que abrir la discusión sin tapujos: plantear escenarios en los que el Estado pueda entrar a salvar las aerolíneas, que es salvar a muchos, como ha quedado demostrado con estos números, lo mismo que contemplar la posibilidad de prorrogar las concesiones actuales de los aeropuertos para evitar su quiebra, exigiendo como contrapartida la aceleración de proyectos de ampliación y otras condiciones en las que los privados tienen que ceder también.



Lo cierto es que Colombia necesita volar. Caminando no vamos a llegar a la meta, y de lo que se trata es de meterle audacia y determinación para combinar la protección de la salud y la vida con la recuperación del empleo y la economía.



Termino por donde comencé: los populistas querrán que nada de esto sea posible y que el país se hunda todavía más, porque solo así sus discursos salvadores tendrán eco en ciudadanos desesperados y con hambre. ¿Es eso lo que queremos?



José Manuel Acevedo M.