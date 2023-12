Carolina, la Bichota

Sí. Es la primera cantante que, como mujer, alcanzó el número uno de la lista Billboard 200 con un álbum completamente en español. Sí. Tiene el récord del álbum latino en español más reproducido de una mujer en Spotify dentro de las primeras 24 horas. Sí. Rompió también la barrera de tener el mayor número de nominaciones de los Billboard latinos para una artista femenina en un solo año. Y, sin embargo, hoy no quiero escribir sobre Karol G sino referirme a Carolina Giraldo; hablar de la jovencita más bien tímida, que cantaba en los tablados, al lado de su padre, Juan Guillermo; la niña que tomaba prestadas las voces de Pimpinela mientras descubría la suya propia.



Carolina, la que amenizaba fiestas familiares como un primer intento de que alguien la oyera y que, incluso, como le confesó a José Gabriel Ortiz en un programa emitido hace cuatro años, también era la cantante oficial de los velorios de su barrio, con esa canción que les saca lágrimas a más de uno: Amor eterno. Carolina, la concursante del Factor X que no ganó, porque así tenía que pasarle para que la vida le enseñara que no siempre se tiene lo que se quiere, pero que ‘camellando’ por más de 17 años, desde entonces hasta ahora, ya está en el radar de los más grandes.

Hablemos, entonces, de Carolina Giraldo, la paisa que reivindica su origen con orgullo cada vez que puede, en todos los escenarios y en todas las entrevistas y que, precisamente, estuvo abriendo noticieros en los últimos días por causa de dos conciertos memorables que hicieron retumbar el Atanasio Girardot y se vieron en simultánea en las plazas principales de 23 municipios de ese departamento que ella pone por delante cada vez que alguien le pregunta de dónde viene.

No tengo idea de si a ustedes, que leen esta columna, les gusta su música o sus pintas, o su manera de hablar. A ella, estoy seguro de que hoy también le tiene sin cuidado lo que opinen los que solo saben criticar y aunque, como la mayoría de jóvenes, sufrió de matoneo y quiso “encajar” retocando sus fotos, haciendo dietas extremas, preocupándose por lo que decían sus novios y las redes sociales, un buen día decidió ser simplemente Carolina y siéndolo se convirtió genuinamente en una mujer que, más allá de su trabajo artístico, es referente de muchas jóvenes que alzan su voz para pedir respeto y autonomía.

A mí me gusta y me llena de orgullo esta Carolina; la que habla del fracaso, de la depresión, de la adversidad, de “la mujer en la que se va a convertir cuando salga de todo esto que le está pasando”, como solía decir en sus momentos más difíciles. Me gusta la Carolina que les dice a sus fans que “estar rotas también es de bichotas”, en una sociedad obsesionada por la búsqueda del éxito a toda costa, como si el fracaso no fuera parte indispensable de la vida normal, de la vida bonita.

Me encanta la Carolina que con sus fondos les está dando becas a jóvenes talentosas, que saca tiempo para regalar conciertos en cárceles de mujeres y que, en su festival, llevó emprendimientos que solo con una exposición como esa pudieron ser relevantes y seguro se convertirán en negocios viables.

Y mientras Karol G compone canciones, acumula colaboraciones con las que ni en los mejores sueños se hubiera podido imaginar y recopila gramófonos que son símbolo de su solidez profesional, Carolina Giraldo les habla a las nuevas generaciones del trabajo honrado, de la disciplina para alcanzar metas; de que “está bien no sentirse bien”; que es normal, que no es delito, para rematar con un mensaje de optimismo ahora más necesario que nunca: “mañana será bonito”.

Por eso, gracias, Bichota, por recordarnos que este país es otra cosa. Carolina Giraldo representa mucho de lo que está bien en Colombia.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

